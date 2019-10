Nieuwe metrolijn onder Rome wordt niet afgewerkt omdat geld op is: boormachines blijven onder grond achter KVDS

10 oktober 2019

16u14

Bron: Belga 0 Twee grote boormachines die gebruikt werden voor de aanleg van een nieuwe metrolijn onder Rome zullen achtergelaten worden onder het Forum Romanum. Die beslissing is genomen omdat er geen geld is om de lijn te voltooien, meldt een stadsambtenaar.

Het Metro C-project van drie miljard euro zou dwars door Rome lopen, maar wordt nu ingekort van het oosten tot het stadscentrum aan het Colosseum. "Natuurlijk zou het beter geweest zijn om het project af te werken, maar dat was niet evident", aldus gemeenteraadslid en hoofd van het vervoerscomité Enrico Stefano.

Ruïnes

Opmerkelijk: de grote boormachines zullen onder de archeologische ruïnes tussen het Colosseum en de onvoltooide volgende halte aan Piazza Venezia achtergelaten worden. De reden? Omdat het te duur en te moeilijk is om ze er weg te halen.





Volgens Stefano kunnen de werken ooit hervat worden vanaf Piazza Venezia, als er nieuwe financiële middelen zijn. Er zouden dan wel nieuwe boormachines ingezet moeten worden om vanaf het centrum westwaarts naar het Vaticaan en verder te graven.

Lijn C, die sinds 2014 al gedeeltelijk operationeel was, is een lang uitgestelde poging om de tekortkomingen van het openbaar vervoer in Rome aan te kaarten. De metropool heeft slechts twee andere metrolijnen. Het project kreeg te kampen met groeiende kosten, wanbeleid en aantijgingen van corruptie. Ook archeologische vondsten maakten het graafwerk moeilijker.

Van de 30 geplande stops zijn er momenteel 22 operationeel, en zullen er nog twee, waaronder de halte aan het Colosseum, openen in 2023. Oorspronkelijk had de hele metrolijn in 2018 voltooid moeten zijn.