Nieuwe massabetoging in Hongkong tegen omstreden uitleveringswet loopt uit de hand: politie vuurt traangas af, "ruim 70 gewonden" Debat uitgesteld

12 juni 2019

05u26

Bron: Belga, ANP 0 Duizenden manifestanten zijn vanochtend in Hongkong samengekomen voor het hoofdkwartier van de regering. Daar zou worden gedebatteerd over een controversiële wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken, maar het debat werd door de protesten voor het gebouw uitgesteld tot een latere, nog onbekende, datum. De massale protesten liepen daarna zwaar uit de hand. Volgens een plaatselijk tv-station zijn er 72 gewonden gevallen die in ziekenhuizen zijn opgenomen.

De demonstranten verzamelden zich vooral in en rond Lung Wo Road, een van de belangrijkste oost-westverkeersaders in de buurt van de regeringskantoren. In korte tijd was de menigte buiten de gebouwen aangegroeid tot meer dan 20.000 mensen.

Chaos

Het straatbeeld werd al snel pure chaos door de vele betogers die door de straten liepen. Nadat de actievoerders de regeringsgebouwen steeds dichter naderden, ontaardde het in geweld. De politie reageerde met traangas, de ordediensten schoten volgens lokale media ook met rubberkogels. De openbare omroep RTHK maakte eerder op de dag bekend dat er zeker 22 mensen gewond zijn geraakt bij de rellen, een plaatselijk tv-station spreekt intussen van zeker 72 gewonden.



Politiecommissaris Stephen Lo zei volgens de South China Morning Post dat de oproerpolitie zich “erg terughoudend” heeft opgesteld, maar “na verloop van tijd de regeringsgebouwen moest beschermen”.

“Wet niet tarten”

De pro-Chinese regering in Hongkong heeft de betogers opgeroepen om “vreedzaam uiteen te gaan en de wet niet te tarten”. In een videoboodschap riep Matthew Cheung, de adjunct van bestuursvoorzitter Carrie Lam, de manifestanten op om de straten in de buurt van de regeringsgebouwen niet langer te blokkeren.

“Ik roep de burgers die zich hebben verzameld ook op om zoveel mogelijk terughoudendheid te tonen, om vreedzaam uiteen te gaan en om de wet niet te tarten”, klinkt het.

Uitgesteld

Enkele dagen geleden kwamen al eens een miljoen mensen op straat in de voormalige Britse kolonie om te protesteren tegen het wetsvoorstel.

Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, dat een aparte status heeft binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.



Toen besliste de regering om toch door te gaan met de wet en vandaag een debat te houden. Dat debat wordt uitgesteld tot een latere datum.

Protest

Meer dan 1.000 bedrijven kondigden op de sociale media aan dat ze hun deuren sluiten en mee zullen manifesteren. De vakbonden lieten aan persagentschap dpa weten dat ze hun leden aanmoedigen om zich ziek te melden, terwijl de vakbonden van de sociaal werkers en leerkrachten plannen om mee te protesteren. Daarnaast liet een busbedrijf weten dat hun chauffeurs trager zullen rijden om zo de betogers te steunen.

Ook vanuit Taiwan kregen de manifestanten steun. “Ik sta schouder aan schouder met de honderdduizenden in Hongkong die strijden tegen de uitleveringswet en voor gerechtigheid. Weet dat jullie niet alleen zijn”, liet minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu op Twitter weten. “Taiwan steunt jullie. De wil van het volk zal zegevieren.”

“Georganiseerde rellen”

Carrie Lam, de Chief Executive in Hongkong, heeft de protesten bestempeld als georganiseerde rellen. “De rellen die een vredevolle samenleving treffen door de wet en discipline te negeren, zijn onaanvaardbaar voor elke geciviliseerde samenleving”, aldus de bestuursvoorzitster in haar eerste reactie. “Het is duidelijk dat het niet om vreedzame bijeenkomsten gaat, maar om openlijk georganiseerde rellen.”

Britse reactie

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, heeft vandaag de pro-Chinese overheid in Hongkong opgeroepen om “te luisteren naar de bezorgdheden” van de burgers die massaal op straat komen. Ze moet ook “de tijd nemen om na te denken over haar controversiële maatregelen.”

Ook Brits premier Theresa May reageerde tijdens het vragenuurtje in het parlement op de onrust in Hongkong. Volgens haar is het “vitaal dat de uitleveringsregels conform de rechten en vrijheden” zijn die werden vastgelegd in het Chinees-Britse akkoord over Hongkong.

Hongkong was ruim 150 jaar in het bezit van het Verenigd Koninkrijk. In 1997 droegen de Britten het eiland over aan China, waarbinnen het nu nog steeds een eigen wettelijk en bestuurlijk systeem heeft.

