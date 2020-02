Nieuwe manier van tellen doet aantal gevallen coronavirus fors stijgen jv

13 februari 2020

08u18 0 Bijna 15.000 nieuwe gevallen van het coronavirus Covid-19 en helaas ook 242 doden zijn er in de Chinese provincie Hubei in één dag bijgekomen, de grootste toename tot nu toe. Dat het er zoveel zijn op een moment dat er eerder een daling in de piek werd verwacht, heeft onder meer te maken met een nieuwe telmethode. Als de longfoto er niet goed uitziet, wordt een patiënt nu ook bijgeteld.

Hoeveel nieuwe besmettingen zijn er dagelijks? Dat is al sinds de uitbraak van het Covid-19-virus in december een lastige vraag om correct te beantwoorden. Het is altijd wel wat nattevingerwerk geweest, om verschillende redenen. Zo waren er lang niet genoeg testkits voorhanden, zijn de tests zelf niet volledig betrouwbaar en moeten ze vaak worden overgedaan, en waren mensen besmet zonder symptomen te vertonen. Die testten negatief, werden naar huis gestuurd en gaven dan toch het virus zonder het te beseffen door aan anderen. Heel wat zieke mensen werden dus niet meegeteld, omdat ze niet of slecht getest werden.

De Chinese overheid gooit het nu over een andere boeg en telt voortaan ook mensen met ernstige symptomen mee. Dat kan nu zonder de bewuste tests, op basis van de inschatting van een arts. Die nemen foto’s van de longen, waarop ze eventuele infecties detecteren en zo concluderen dat de patiënt drager is van het coronavirus. Dat systeem is ook niet helemaal waterdicht, want evengoed kan die patiënt met een gewone longontsteking zitten.

Het gevolg van de nieuwe telmethode is een plotse en grote stijging in het totaal aantal besmettingen met het Covid-19-virus: meer dan 1.350 doden en meer dan 60.000 geïnfecteerde mensen.