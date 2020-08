Nieuwe maatregelen in Nederland: registratieplicht in horeca en teststraat op Schiphol SVM

06 augustus 2020

18u46 0 De Nederlandse premier Mark Rutte heeft enkele nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Zo komt er onder meer een registratieplicht in de horeca. Reizigers die aankomen op Schiphol zullen zich gratis kunnen laten testen.



“Het coronavirus is bezig met een gevaarlijke opmars, de cijfers liegen er niet om”, klonk het. “Steeds meer mensen houden zich niet meer aan de basisregels. We dreigen de winst te verspelen die we in de voorbije maanden geboekt hebben. De boodschap is simpel: een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen, maar dat ligt aan onszelf.”

Rutte deed een speciale oproep naar de jongeren die de regels niet naar de letter respecteerden. “Kom niet in de buurt van kwetsbare ouderen. Corona is niet voorbij. Het is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is. Hou je dus aan de regels en werk mee met het contact- en bronnenonderzoek.” Verder riep hij toeristen uit binnen- en buitenland op om weg te blijven van drukke plekken in de hoofdstad Amsterdam.

Ontgroeningen verboden

De introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen moeten zo veel mogelijk online doorgaan. Ontgroeningen zijn uit den boze. In de horeca moeten voortaan ook contactgegevens achtergelaten worden. Als er meerdere besmettingen vastgesteld worden, kan de zaak voor maximaal veertien dagen gesloten worden. Die regel geldt trouwens ook voor musea en pretparken.

Burgemeesters mogen de openingstijden van horecazaken en nachtwinkels beperken tot middernacht. Zij hebben ook het recht om geen supporters meer toe te laten in het prof- en amateurvoetbal. Rutte ergerde zich bijvoorbeeld aan supporters van Feyenoord die dinsdag een openbare training van hun favoriete club bijwoonden. “Zij zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels.”

Vakantiegangers

Reizigers die terugkomen uit een risicogebied moeten bij thuiskomst verplicht twee weken in quarantaine. De gemeentelijke gezondheidsdienst gaat hen bellen om te checken of ze daadwerkelijk gehoorzamen. De bedoeling is ook dat er een teststraat komt op Schiphol, waar vakantiegangers die geen klachten hebben zich gratis kunnen laten testen.

In de afgelopen 24 uur zijn 601 besmettingen vastgesteld, dat is het hoogste aantal sinds 26 april. De linkse oppositie is erg kritisch en verwijt Rutte een gebrek aan regie.