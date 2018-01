Nieuwe luchthaven Berlijn kost nog eens miljard euro extra TT

10u17

Bron: ANP, Bild 1 EPA Het nieuwe vliegveld van Berlijn zal nog een miljard euro extra kosten om te bouwen. De directie heeft dat aan de toezichthouders laten weten, meldt de krant Bild am Sonntag. Rond 2020 moet de luchthaven eindelijk klaar zijn.

De bouw van het vliegveld is een enorm hoofdpijndossier voor Duitsland. De opening stond oorspronkelijk gepland voor 2012, maar werd al vele malen uitgesteld. De vertragingen worden veroorzaakt door onder meer bureaucratische rompslomp, ontelbare technische problemen en een vermeend omkoopschandaal. Ook de leiding over het project wisselde de afgelopen jaren veelvuldig. De problemen zijn zo groot dat veel Duitsers zich afvragen of de luchthaven überhaupt ooit open zal gaan.

Vraag is nu wie het extra geld zal opdiepen. De luchthaven zelf zou maximaal 400 miljoen euro op krediet kunnen krijgen. Over de rest twisten de Duitse staat en de deelstaten Berlijn en Brandenburg nog.

De Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt moet de oude vliegvelden Schönefeld en Tegel vervangen. Al naargelang de schattingen zijn de kosten sinds het begin van de bouwwerken in 2006 al met 2 tot 6,5 miljard euro verhoogd. De Duitse staat heeft tot nu toe twee miljard euro in de ontwikkeling gestoken.

