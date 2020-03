Nieuwe leider Duitse partij CDU moet zich in december opnieuw verkiesbaar stellen jv

02 maart 2020

23u40

Bron: ANP 0 De nieuwe leider van Duitslands grootste partij CDU moet zich in december opnieuw verkiesbaar stellen op de jaarlijkse partijdag. Dat is besloten in een overleg tussen de drie kandidaten voor het leiderschap en hun voorganger Annegret Kramp-Karrenbauer.

Kramp-Karrenbauer maakte begin vorige maand onverwacht bekend te stoppen als partijleider. Armin Laschet, Friedrich Merz en Norbert Röttgen zijn de drie kandidaten om haar op te volgen. Op 25 april wordt de nieuwe leider op een speciale partijtop gekozen.

De bijeenkomst in december stond al gepland en normaal gesproken zou Kramp-Karrenbauer zich daar herkiesbaar stellen. De nieuwe partijleider wordt ook de lijsttrekker bij de landelijke verkiezingen in 2021.

"Het was een constructief gesprek", aldus Kramp-Karrenbauer na de ontmoeting. "De belangrijkste kwestie was om de democratische stemming zo te organiseren dat de CDU als volkspartij Duitslands toekomst gestalte kan geven. Dat is nu gelukt.”

