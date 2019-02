Nieuwe klacht tegen pauselijke nuntius in Parijs wegens ongewenste seksuele aanrakingen ADN

18 februari 2019

21u21

Bron: Belga 0 Tegen de ambassadeur van het Vaticaan in Frankrijk, de 74-jarige Italiaanse prelaat Luigi Ventura, is een tweede klacht ingediend wegens ongewenste seksuele aanrakingen.

Het gaat om een voormalige medewerker van de stad Parijs, meldden de krant Le Monde en het Franse persagentschap AFP. Het incident zou dateren van een ceremonie begin 2018 in het stadhuis van de Franse hoofdstad.

De openbare aanklager van Parijs had in januari al een onderzoek ingesteld tegen de pauselijke nuntius op verdenking van aanranding. Nadat dit bekend werd in de media, hebben gerechtelijke kringen het nieuws bevestigd.