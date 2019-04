Nieuwe klacht tegen bijwerkingen spiraaltje Essure van Bayer TVC

19 april 2019

19u45

Bron: Belga 0 Bijna zeventig patiënten hebben deze week bij de rechtbank in Marseille een strafklacht ingediend omdat ze schadelijke nevenwerkingen hadden ondervonden van het spiraaltje Essure. Ook in de VS loopt een gerechtelijke procedure. Fabrikant Bayer stopte in 2017 de commercialisering van het implantaat dat zwangerschap moet tegengaan.

Gebruiksters van het spiraaltje klagen in de VS over pijnen, bloedingen, zware vermoeidheid en depressie. Sommige van de vrouwen verloren zelfs hun baarmoeder, eileiders of eierstokken.

De advocaat van de klagers in Frankrijk wil dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend. Hij pleit daarbij voor een onderzoek naar de hele keten, dus ook naar de werking van het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM. Tegelijk heeft een Franse patiëntenvereniging het initiatief genomen om een wetenschappelijke studie te bestellen naar de gevaren van de zware metalen in het spiraaltje, schrijft de krant Le Parisien.

In de VS loopt een class action suit tegen Bayer.

Meer over VS

Bayer

gezondheid

ziekten