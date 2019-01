Nieuwe karavaan migranten bereikt Mexico, Trump herhaalt eis voor grensmuur TT

18 januari 2019

18u50

Bron: ANP 0 Een nieuwe karavaan van ongeveer duizend Hondurezen die als eindbestemming de VS heeft, is vandaag de grens tussen Guatemala en Mexico overgestoken. Een immigratiemedewerker aan de grens zei dat een deel van de migranten te voet de grens passeerde en dat de anderen met de auto de Mexicaanse deelstaat Chiapas binnenkwamen.

“De weg was vandaag open. Ze lieten ons gewoon passeren”, zei Marco Antonio Cortez, een 37-jarige Hondurese bakker die samen met zijn vrouw en twee kinderen op weg is naar de VS.

Toen de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week hoorde dat er een nieuwe karavaan migranten op weg is naar de VS greep hij de gelegenheid aan om opnieuw te wijzen op de noodzaak van de bouw van een muur tussen de VS en Mexico. Vandaag deed hij dat opnieuw. “Heel hard tegen te houden zonder muur”, klonk het op Twitter.

Zijn Mexicaanse ambtgenoot Andrés Manuel López Obrador heeft gezegd dat hij de migranten aan werk wil helpen. Als tegenprestatie verlangt hij dat Trump helpt bij het stimuleren van de economische ontwikkeling van het verarmde Midden-Amerika.

Another big Caravan heading our way. Very hard to stop without a Wall! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link