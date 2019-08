Nieuwe Italiaanse regering nog niet in zicht: Vijfsterrenbeweging dreigt onderhandelingen af te breken LH

27 augustus 2019

10u53

Bron: Politico Europe, The Guardian, Belga 0 Het worden spannende uren voor de regeringsvorming in Italië. De Democratische Partij (PD) en de Vijfsterrenbeweging (M5S) hebben nog tot woensdag om tot een akkoord te komen om zo nieuwe verkiezingen te vermijden. Er werd gisteravond vier uur lang vergaderd, maar vandaag dreigt de M5S dreigt de regeringsonderhandelingen af te breken. Als de PD niet akkoord gaat met Giuseppe Conte als regeringsleider zullen er geen nieuwe onderhandelingen meer zijn, aldus de partij.

De PD en M5S hebben nog een dag de tijd om het eens te worden over de vorming van een nieuwe regering. De vorige regering van M5S en de rechts-populistische Lega viel vorige week uit elkaar. Als de PD en M5S niet genoeg vooruitgang hebben geboekt, zal president Sergio Mattarela binnenkort het parlement ontbinden en oproepen tot nieuwe verkiezingen. In dat geval zal een interimregering aangesteld worden.

Gisterenavond vond een ontmoeting tussen de partijleiders Nicola Zingaretti (PD) en Luigi di Maio (M5S) plaats. Volgens Politico stonden de partijen, die gisteren tot laat in de avond samen zaten, dicht bij een overeenkomst en zou ontslagnemend premier Giuseppe Conte kunnen aanblijven. Zingaretti en Di Maio verklaarden ook dat de twee partijen voormalig premier Paolo Gentiloni (PD) en Europees Parlementslid Roberto Gualtieri, die ook lid is van de PD, zouden overwegen als de volgende Europese commissaris voor Italië.

“Een akkoord is dichtbij, maar niet in steen gebeiteld”, aldus een bron dicht bij de besprekingen aan The Guardian. “Als Conte tot premier wordt benoemd, dan kan het zijn dat M5S enkele ministerposten verliest aan de PD.” “Di Maio zou dan ook in ruil moeten aftreden als vicepremier”, voegde de bron eraan toe.

Ontmoeting geannuleerd

Maar zo’n vaart lijkt het dus niet te lopen volgens Italiaanse media. La Repubblica schrijft vandaag dat er nog veel inhoudelijk werk voor de boeg is. De belangrijkste taak is de begroting over 2020 die halverwege oktober bij de Europese Commissie moet zijn. Volgens de Italiaanse krant heeft de herbenoeming van Conte ook nog geen groen licht gekregen. Ook werd een ontmoeting tussen PD en M5S die om 11 uur gepland stond, geannuleerd.

Volgens de M5S willen de sociaaldemocraten slechts praten over postjes en niet over de inhoud. “Zo kunnen we niet werken. Het wordt moeilijk als ze hun instelling niet veranderen”, zegt de populistische partij. De sociaaldemocraten communiceerden anders dan de M5S na de onderhandelingsmarathon. “Ik ben optimistisch dat het mogelijk is om een overeenkomst te bereiken”, zei Zingaretti.

Lega verliest aan populariteit

Voor ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die de regeringscrisis uitlokte, zou een samenwerking tussen PD en M5S het slechtst denkbare scenario zijn. Het zou hem degraderen van vicepremier die de afgelopen maanden de lakens uitdeelde in Italië tot leider van een oppositiepartij. Zijn gok lijkt zijn partij ondertussen al stilaan populariteit te kosten: de Lega daalde van 38,7 procent (opgetekend eind juli) naar 33,9 procent volgens een peiling die zondag is gepubliceerd. Conte overschaduwt met 61 procent zowel Salvini als Di Maio wat betreft de populariteit van individuele politici. Dat blijkt uit een peiling die afgelopen zaterdag werd afgenomen.