Nieuwe Italiaanse regering met Vijfsterrenbeweging "niet tegen elke prijs"

22 augustus 2019

15u34

Bron: belga 1 buitenland De Italiaanse Democratische Partij (PD) is niet klaar om een regering "tegen elke prijs" te vormen met de Vijfsterrenbeweging (M5S). Dat heeft partijvoorzitter Nicola Zingaretti aangegeven. Een regering met die twee partijen is nochtans het enige alternatief voor vervroegde verkiezingen, die Matteo Salvini van Lega waarschijnlijk zou winnen.

"Voor ons is het geen gemakkelijke keuze", zei Zingaretti na gesprekken met president Sergio Mattarella. Hij herhaalde een aantal voorwaarden, waaronder een liberalere aanpak van migratie en de belofte van de M5S om een pro-EU koers te varen.

Aftredend staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van de M5S, Manlio Di Stefano, reageerde op de opmerkingen van Zingaretti door de Democratische partij ervan te beschuldigen het opzettelijk moeilijk te maken en onredelijke eisen te stellen. "We kunnen onze agenda niet laten dicteren door de op een na grootste partij", vertelde hij aan SkyTG24, en wilde daarbij benadrukken dat de M5S de grootste partij is in het parlement.

Een ander knelpunt is dat Zingaretti geïmpliceerd had ontslagnemend premier Conte niet meer als premier te willen in de nieuwe regering. President Matarella gaat nu met de partijen bekijken welke coalitie nog mogelijk is, of dat vervroegde verkiezingen, die waarschijnlijk eind oktober zouden plaatsvinden, de enige mogelijkheid nog is.

Italië heeft al even te maken met een politieke crisis sinds Salvini een motie van wantrouwen had ingediend tegen de regering, die nog maar 14 maanden geleden werd gevormd. Salvini deed dat in de hoop er snel nieuwe verkiezingen zouden plaatsvinden zodat hij kan profiteren van de gunstige opiniepeilingen.