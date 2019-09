Nieuwe Italiaanse regering is gevormd, legt morgen de eed af Redactie

04 september 2019

16u45 0 De nieuwe Italiaanse regering, een coalitie van de centrumlinkse PD (Partito Democratico) en de Vijfsterrenbeweging (M5S), is aan president Sergio Mattarella voorgesteld. De ministers leggen morgen de eed af.

De leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De andere gevoelige post in de huidige situatie, Economie en Financiën, gaat naar Europarlementslid Roberto Gualtieri (PD).

“Met een programma gericht op de toekomst zullen we met onze energie, bekwaamheden en passie Italië beter maken in het belang van alle burgers”, verklaarde premier Giuseppe Conte in aanwezigheid van zijn ploeg.

De regering Conte 2, geboren na een maand van politieke crisis, treedt morgen officieel in functie na de eedaflegging ‘s morgens op het Quirinaalpaleis, de zetel van het presidentschap van de republiek in Rome. De dagen daarna moet ze het vertrouwen van beide kamers van het parlement krijgen.

De leider van de Lega, Matteo Salvini, bracht de coalitie van M5S en zijn partij op 8 augustus ten val. Luciana Lamborgese, zonder politieke kleur, neemt Salvini’s plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken in.

Lorenzo Guerini (PD), die dicht bij voormalig regeringsleider Matteo Renzi staat, werd tot minister van Defensie benoemd.

Om de parlementaire basis van de nieuwe regering te verbreden, haalde Giuseppe Conte er ook de kleine linkse partij LeU (Liberi e Uguali) bij. Een van haar leiders, Roberto Speranza, krijgt de portefeuille van Gezondheid.

M5S behoudt voorts de ministeries van Justitie, Milieu en Economische Ontwikkeling.