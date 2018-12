Nieuwe informatie over mysterieuze vliegtuigcrash waarbij hoofd van de VN in 1961 omkwam jv

04 december 2018

12u04

Bron: AP 0 De Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld was in 1961 de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Op weg naar een vredesmissie in het pas onafhankelijke Congo crashte zijn vliegtuig. Samen met 15 andere inzittenden kwam Hammarskjold om. Volgens de VN is er nu nieuwe informatie opgedoken in het onderzoek naar het mysterieuze ongeval met de gecharterde DC-6.

Congo werd op 30 juni 1960 onafhankelijk, nadat kolonisator België zich had teruggetrokken. In 1961 vloog Hammarskjöld voor een vredesmissie het toenmalige oorlogsgebied binnen dat geteisterd werd door huurlingen en verscheurd was door de spanningen van de Koude Oorlog. De gigantische minerale rijkdommen in de regio trokken vele multinationals aan. Het Westen steunde de opstand in Katanga om de belangen in de mijnbouw veilig te stellen. De belanghebbenden daar waren ons land, de VS en Groot-Brittannië.

Het vliegtuig van Hammarskjöld crashte niet ver van zijn bestemming, de luchthaven van Ndola - nu Zambia en toen het Britse protectoraat Noord-Rhodesië. De omstandigheden van het ongeval zijn nooit opgehelderd. De hoogste magistraat van Tanzania, Mohamed Chande Othman, werd in 2015 belast met een nieuw onderzoek naar de zaak. In oktober 2017 schreef hij in een verslag: “Het is aannemelijk dat een aanval of bedreiging van buitenaf de crash heeft veroorzaakt”.

Othman heeft nu opnieuw een tussentijds rapport ingediend bij Miguel de Serpa Soares van de VN. Othman vroeg negen landen, waaronder België, om een hoge en onafhankelijke ambtenaar aan te stellen om zich te verdiepen in het onderzoek naar het ongeval met Dag Hammarskjold. Ons land, Frankrijk, Duitsland, Canada, Rusland, Zweden en de VS gaven gevolg aan die vraag van elf maanden geleden en maakten informatie over aan Othman. Van Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk kreeg Othman geen antwoord.

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat ze kunnen bijdragen tot kennis over “de context en wat er zich allemaal in de marge afspeelde in 1961" en ook over “de aanwezigheid van buitenlandse paramilitairen en inlichtingendiensten in en rond Congo, en hoeveel gewapende troepen er op dat moment in de regio waren”.

Het onderzoek loopt verder. Othman heeft intussen ook Angola, Congo, Portugal, Zambia en Zimbabwe aangeschreven om eveneens een nationale onderzoeksleider aan te stellen. De afgevaardigde VN-ambassadeur van Zweden, Irina Schoulgin, is de landen die al meewerkten dankbaar en roept de landen die tot nu toe geen medewerking verleenden op om dat toch “zonder enig uitstel te doen”. Schoulgin zei: “We zijn het verplicht aan de families van zij die 57 jaar geleden het leven lieten en aan deze organisatie zelf” om alles te onderzoeken en openbaar te maken.