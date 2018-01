Nieuwe hypersonische raket van Poetin is nachtmerrie voor westerse vliegdekschepen Karen Van Eyken

17u35

Bron: Stern 121 YouTube De Zircon kruisraket vliegt tot zeven keer de geluidssnelheid en is daardoor met geen enkel systeem te onderscheppen of te stoppen. Vladimir Poetin laat de Russische oorlogsvloot in ijltempo moderniseren. De schepen worden uitgerust met een hypersonische raket die door westerse systemen (vooralsnog) niet af te stoppen valt.

Rusland heeft de ontwikkeling van een supersonische raket - de 'Zircon 3M22' - die het Westen veel angst aanjaagt, afgerond. De hypersonische raket wordt de belangrijkste troef van de Russische marine en zal stapsgewijs ingevoerd worden.

De raketkruisers 'Admiral Nachimow' en 'Pyotr Veliky' zullen de 'Zircon 3M22' als eerste aan boord krijgen. Kostprijs: 1,4 miljard euro per schip. Indien alles volgens plan verloopt, worden beide slagschepen in 2022 weer in dienst genomen. Maar ook atoomonderzeeërs, andere onderzeeërs, het enige Russische vliegdekschip 'Admiraal Koeznetsov' en kleinere schepen worden binnen afzienbare tijd uitgerust met de gevreesde hypersonische raket.

AFP Vladimir Poetin

De Zircon is kleiner, lichter en sneller dan andere gelijkaardige projectielen, heeft een reikwijdte van circa 600 km en kan een snelheid van 6.000 tot 7.000 km per uur halen. Door de enorme snelheid zal de raket in staat zijn om luchtafweersystemen te snel af te zijn.

Hierdoor worden westerse vliegdekschepen extra kwetsbaar. Zonder een afdoende beschermingsmethode zouden ze steeds buiten het bereik van Russische schepen moeten blijven. Een geschikt afweermiddel tegen de Zircon-raket zou volgens deskundigen nog 12 tot 15 jaar op zich laten wachten.

Een militaire confrontatie van de grootmachten is onwaarschijnlijk, ondanks de ijzige stemming tussen Rusland en de Verenigde Staten. De gemoderniseerde raketkruisers zijn bedoeld om Ruslands reputatie als supermacht in de verf te zetten.