Nieuwe huiszoekingen bij Volkswagen in kader van milieuschandaal TTR

20 maart 2018

14u24

Bron: Belga 0 Het Duitse gerecht heeft begin maart nieuwe huiszoekingen uitgevoerd op de zetel van het Duitse autoconcern Volkswagen, in het kader van een onderzoek gelinkt aan het sjoemelsoftwareschandaal. Dat meldt het weekblad Wirtschaftswoche op gezag van eensluidende bronnen.

"Documenten en heel wat gegevens zijn in beslag genomen in 13 kantoren van de autoreus in Wolfsburg", aldus een woordvoerder van het parket van Braunschweig.

Het onderzoek zou gaan om een financieel persbericht, dat op 9 december 2015 gepubliceerd werd door Volkswagen en waarin de omvang geminimaliseerd wordt van de fraude op dieselmotors die drie maanden eerder aan het licht gekomen was.

Het parket heeft vermoedens dat het document bedoeld was om investeerders te misleiden.