Nieuwe hoop voor ter dood veroordeelde VUB-prof in Iran: VN-experts vragen onmiddellijke vrijlating SVM

16u58

Bron: Belga 0 RV De Iraanse VUB-prof Ahmadreza Djalali. Experts van de Verenigde Naties roepen in een publiek statement op om de ter dood veroordeelde Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali meteen vrij te laten en zijn doodstraf te annuleren. Het statement komt er nadat Zouhaier Chihaoui, de advocaat van Djalali's vrouw Vida Meh, een dringend beroep indiende bij vier rapporteurs van de VN.

De experts stellen dat ze erg verontrust zijn over het verloop van het proces. Dat gebeurde volgens hen niet voor een onpartijdige rechtbank. "De procedure tegen dokter Ahmadreza Djalali werd ontsierd door talloze meldingen van oneerlijke rechtsgang en procesovertredingen. Zo is er sprake van gevangenschap in isolement en afgedwongen bekentenissen. Daarnaast mocht hij ook geen advocaat contacteren", klinkt het in het statement van de VN.

De experts vragen Iran om de doodstraf van Djalali onmiddellijk te annuleren en hem vrij te laten. Ze stellen ook dat er aan de VUB-prof een vergoeding moet worden toegekend conform het internationaal recht.

Het is afwachten of Iran nu ook dit advies zal opvolgen. "Dit heeft een heel belangrijke morele waarde, want het laat toe om ook vanuit politieke hoek nog de druk op te voeren", zegt Chihaoui. "Of dit nageleefd wordt, hangt echt af van het dossier en het land. Het is zo dat Iran deze adviezen in bepaalde zaken wel al gevolgd heeft en in andere zaken niet."