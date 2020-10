Nieuwe herbesmetting in Verenigde Staten IB

13 oktober 2020

02u27

Bron: Belga 0 Er is een nieuw geval van een tweede besmetting met het coronavirus opgedoken. Het vakblad The Lancet Infectious Diseases publiceerde vandaag een studie van een Amerikaan die op anderhalve maand tijd twee keer Covid-19 heeft opgelopen. Wereldwijd zijn er volgens het blad nu vijf gevallen van re-infecties beschreven, waaronder één in ons land.

"Er zijn nog tal van zaken die we niet weten over infecties met SARS-CoV-2 en de reactie van het immuunsysteem, maar onze werkzaamheden tonen aan dat een eerdere infectie niet noodzakelijk beschermt tegen toekomstige infecties", zo stelt professor en hoofdauteur van de studie Mark Pandori in het blad.

Het maakt volgens Pandori dat "mensen die positief hebben getest op SARS-CoV-2 de voorzorgsmaatregelen, zoals het bewaren van afstand, het dragen van een mondmasker en het regelmatig wassen van de handen, in acht moeten blijven nemen".

Tot nu toe vijf gevallen bekend

Volgens The Lancet zijn er tot dusver vijf bevestigde gevallen van een re-infectie: een eerste in Hongkong, aangekondigd op 24 augustus, en vervolgens ook in België, Nederland, Ecuador en nu dus in de Amerikaanse staat Nevada. Dat wil niet zeggen dat een re-infectie niet vaker opduikt, waarschuwt Pandori, maar vele besmettingen leiden niet tot symptomen en zijn dus moeilijk op te sporen.

Niet alle patiënten kenden ook hetzelfde ziekteverloop. In Ecuador en Nevada was de tweede besmetting erger dan de eerste. In de andere gevallen gebeurde het omgekeerde.

25-jarige Amerikaan

De patiënt in Nevada is een 25-jarige man bij wie geen immuniteitsstoornissen of andere onderliggende aandoeningen waren vastgesteld voor zijn infectie. Op 18 april testte hij een eerste keer positief en vertoonde hij enkele symptomen, zoals keel- en hoofdpijn. Hij ging in quarantaine en zijn toestand verbeterde. Vervolgens testte hij twee keer negatief.

48 dagen later testte de Amerikaan echter opnieuw positief. Hij kreeg ademhalingsmoeilijkheden en moest met spoed opgenomen worden in een ziekenhuis, waar hij zuurstof kreeg toegediend. Hij is inmiddels aan de beterende hand.

Verschillende stammen

Een genetische analyse toonde aan dat de twee opeenvolgende infecties waren veroorzaakt door twee verschillende stammen van het coronavirus SARS-CoV-2. Dat is van essentieel belang om te bewijzen dat het wel degelijk om een re-infectie gaat. "Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe lang de immuniteit tegen SARS-CoV-2 duurt, en waarom sommige van deze nieuwe infecties, hoewel zeldzaam, ernstiger zijn", besluit Pandori.