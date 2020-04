Nieuwe heldere komeet gevonden JG

16 april 2020

09u38

Bron: Belga 0 Enkele dagen geleden is een nieuwe heldere komeet ontdekt, zo heeft SpaceWeather.com gemeld.

Het was ene Michael Mattiazzo in Australië die op 11 april in data van het SWAN-instrument op de Europees-Amerikaanse zonneverkenner SOHO een komeet vond. Twee dagen later kon hij met zijn Celestron-telescoop SWAN (C/2020 F8) fotograferen.

Latere, door andere astronomen, gemaakte foto's geven aan dat het hemellichaam met een magnitude van minstens 8 helder is en een lange staart heeft. SWAN is niet ontworpen om kometen te vinden, maar om ons zonnestelsel naar waterstof af te speuren. Dat de komeet zich prijs gaf, moet betekenen dat zij momenteel een aanzienlijke hoeveelheid waterstofrijk materiaal moet uitstoten, zegt Karl Battams van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Indien die uitstoot blijft voortduren is de nieuw gevonden komeet volgende maand met het blote oog te zien.

Maar mogelijk valt het hemellichaam, net als ATLAS (C/2019 Y4) die een gelijkaardig traject volgt, ondertussen uiteen.