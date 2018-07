Nieuwe grondwet Cuba laat beperkt privébezit toe IB

15 juli 2018

05u30

De socialistische eilandnatie Cuba zal in een nieuwe versie van zijn grondwet privébezit beperkt erkennen. Openbaar bezit blijft wel de voorkeur genieten, schrijven de Cubaanse staatsmedia vandaag, zonder uit te weiden over de details.

Ook de rol van de vrije markt krijgt een plaats in de hervormde grondwet. In het eerste ontwerp wordt bovendien het belang benadrukt van buitenlandse investeringen voor de ontwikkeling van Cuba.

Verder garandeert de grondwetshervorming vrijheid van religie. Discriminatie op basis van geslacht wordt verboden. Toch is er officieel nog niet over gesproken om het huwelijk open te stellen voor holebi's. Vooral de kerkgemeenschap in Cuba wil niet weten van een homohuwelijk.

Minister-president

De nieuwe grondwet roept daarnaast een nieuwe politieke functie in het leven in Cuba, die van minister-president, schrijft het officiële internetplatform Cubadebate. Tot slot bepaalt ze dat presidenten voortaan nog maar twee ambtstermijnen van vijf jaar mogen zetelen.

Het ontwerp wordt eind juli in het parlement voorgesteld. De bevolking moet er ook eerst over stemmen voor het in werking treedt.