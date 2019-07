Nieuwe Griekse regering maakt werk van belastingverlaging LH

30 juli 2019

19u53

Bron: Belga 0 Het Griekse parlement heeft vandaag belastingverlagingen en andere maatregelen goedgekeurd die de Grieken moet toelaten hun schulden makkelijker af te betalen. De maatregelen zijn genomen door de regering van de nieuwe centrumrechtse premier Kyriakos Mitsotakis.

Volgens de nieuwe maatregelen kan iedereen die schulden heeft bij de staat die terugbetalen in 120 maandelijkse termijnen. Bovendien worden belastingen op eigendommen met gemiddeld 22 procent verlaagd.



In een debat op televisie zei de minister van Financiën Christos Staikouras dat het Griekse volk voor 104 miljard euro in het krijt staat bij de overheid. "We willen de middenklasse terug tot leven wekken en ook de vastgoedsector moet herleven", zei hij.



Er moeten nog belastingverlagingen door het parlement worden gesluisd volgende week. Wie tot 10.000 euro verdient per jaar, zal een belastingverlaging krijgen van 22 procent tot 9 procent, aldus de regering.

Mitsotakis' partij Nieuwe Democratie won de verkiezingen van 7 juli met 39,6 procent van de stemmen. Tweede werd de partij van de vroegere linkse premier Alexis Tsipras met 31,5 procent. De Nieuwe Democratie haalde genoeg zetels in het parlement om alleen te regeren.