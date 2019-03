Nieuwe golf van steekpartijen in Londen: zes mensen, onder wie vier tieners, aangevallen in paar uur tijd LH

27 maart 2019

11u55

Bron: Daily Mail 0 De Britse hoofdstad Londen werd gisterenavond opgeschrikt door een nieuwe golf van steekpartijen. In minder dan zes uur tijd werden zes mensen, onder wie twee 17-jarigen en twee 18-jarigen, neergestoken.

Een ooggetuige beschreef hoe twee mannen gewapend met enorme messen in Kidbrooke, in het zuidoosten van Londen, een 18-jarige jongeman aanvielen. “Ik zag een zwarte auto. Het ging echt snel. Twee mannen stapten gewapend met enorme messen uit de auto. Ze waren erg groot en angstaanjagend. Hun messen waren enorm. Ik was doodsbang en belde de politie meteen. Ik was zo bang.” Het slachtoffer, die achtergelaten werd in een plas bloed, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is zijn toestand verbeterd.

Een uur later werden twee jongemannen van 20 en 26 jaar in Hounslow in West-Londen meerdere keren gestoken. De politie onderzoekt nog of die steekpartijen iets met elkaar te maken hebben.

Even later werd een 17-jarige jongen in het gezicht gestoken in de wijk Tottenham, op amper een paar meter van het politiekantoor. Diezelfde avond werden nog eens een 17-jarige en een 18-jarige jongeman neergestoken in respectievelijk Barking en Tooting.

29 moorden in 2019

De Britse hoofdstad wordt al sinds vorig jaar geteisterd door mesaanvallen. In totaal werden er vorig jaar 128 mensen vermoord in Londen, 24 daarvan waren tieners. Dit jaar staat de teller op 29 moorden.

Volgens Cressida Dick, hoofd van de Metropolitan Police in Londen, heeft het messengeweld in Londen “het ergste niveau” bereikt dat ze al heeft meegemaakt. Dick sprak ook van een “tragisch en zorgwekkend fenomeen”. Premier Theresa May wil op 1 april een bijeenkomst houden om het messengeweld in de hoofdstad aan te pakken.