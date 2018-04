Nieuwe gifgasaanval in Syrië? "Zeker 150 doden en 1.000 gewonden bij chemische aanval in Oost-Ghouta"

08 april 2018

De Verenigde Staten onderzoekt of het Syrische regime een nieuwe gifgasaanval heeft uitgevoerd, dit keer op een ziekenhuis in Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen van rebellen is. Daar zou het regime deze nacht een gifgasaanval hebben uitgevoerd. Dat zeggen verschillende ngo's waaronder de Syrische hulporganisatie Witte Helmen. Daarbij zouden meer dan "100 doden en 1.000 gewonden" gevallen zijn. De Verenigde Staten wijzen eveneens op de verantwoordelijkheid van Rusland.