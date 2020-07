Nieuwe getuige beweert dat ze Maddie McCann zag in supermarkt in Algarve: “Ik herkende het vlekje in haar rechteroog” KVDS

24 juli 2020

22u37

Bron: The Mirror, The Sun 0 Er is een nieuwe getuige opgedoken in de verdwijningszaak van de Britse peuter Maddie McCann. De vrouw beweert in een interview met het televisieprogramma Sexta às 9 op de Portugese openbare omroep RTP1 dat ze Maddie – die nu 17 zou zijn – een drietal jaar geleden zag in een supermarkt in de Algarve. Ze was er samen met een andere tiener en sprak Duits. “Ik herkende het vlekje in haar rechteroog”, klink het, een verwijzing naar een zeldzame afwijking van Maddie.

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit haar bedje, toen ze met haar ouders op vakantie was in Praia da Luz, in de Portugese Algarve. De nieuwe getuige deed haar verhaal bij onderzoeksjournaliste Sandra Felgueiras, die bekend werd door haar interview met Kate en Gerry McCann exact tien jaar na de verdwijning van hun dochter.

Accent

De nieuwe getuige – die haar verhaal anoniem doet, maar met een accent uit het noorden van Portugal sprak – vertelde dat ze Maddie zag in Galé, op 50 kilometer van de plek waar het meisje verdween. De tiener had precies hetzelfde vlekje in haar rechteroog. “Haar ogen waren niet echt blauw, meer groen”, klinkt het. “Ze waren heel licht van kleur. Het vlekje in haar rechteroog was duidelijk zichtbaar. Ik ben zeker van wat ik zag.”





Volgens de vrouw gebeurde het een drietal jaar geleden en sprak het meisje Duits met een andere tiener. De getuige zou een lerares op rust zijn, die Duits kent. Ze verwittigde de politie en de advocaat van de familie McCann vorige maand, nadat de Duitse pedofiel Christian Brückner genoemd was als nieuwe hoofdverdachte in de zaak en er een foto verspreid was van zijn speciale bestelwagen in wit en geel. Ze herkende die laatste.

Vorige week werd Brückner (43) – die in Duitsland een celstraf uitzit voor drugsfeiten – in het tv-programma nog gelinkt aan een inbraak in een huis in Galé, die plaatsvond in 2007.

Sinds de verdwijning van Maddie zijn er al bijna 9.000 getuigenissen binnengekomen van mensen die het meisje gezien menen te hebben, in 101 landen over heel de wereld.

