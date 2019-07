Nieuwe gerechtelijke stappen van ouders van comapatiënt Vincent Lambert opnieuw verworpen KVE

05 juli 2019

15u21

Bron: Belga 0 De administratieve rechtbank van Châlons-en-Champagne heeft een nieuwe spoedprocedure, ingesteld door de ouders van comapatiënt Vincent Lambert, verworpen. Dat blijkt uit een ordonnantie van de rechtbank van 3 juli dat AFP vandaag kon inkijken. Lambert raakte volledig verlamd na een verkeersongeval in 2008 en ligt sindsdien in een coma. Vorige week besliste het Franse Hof van Cassatie onrechtstreeks dat de behandeling met kunstmatige voeding van de patiënt mag stoppen, maar zijn ouders stapten opnieuw naar de rechtbank.

De administratieve rechtbank besliste dat het Universitair Ziekenhuis van Reims, waar Lambert verzorging krijgt, en zijn arts Vincent Sanchez, niet onwettig hebben gehandeld na de rechterlijke beslissing van 9 april om de kunstmatige voeding en hydradatie van Lambert op 2 juli stop te zetten.

Dinsdag wilde zijn arts de behandeling stopzetten, zoals het Hof van Cassatie hem dat toeliet, maar de ouders spanden diezelfde dag nog een nieuwe rechtszaak in kort geding aan bij een administratieve rechtbank.

Ze eisten dat het ziekenhuis, de minister van Volksgezondheid, en Sanchez "het opschortende karakter respecteren van het beroep dat in behandeling is bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap bij de Verenigde Naties.” Ze waren van mening dat de uitspraak een schending van het recht op leven is zolang een beroep bij het internationale recht nog aan de gang is.

De zaak-Lambert sleept al jarenlang aan en de familie van de patiënt is diep verdeeld over zijn lot. Zijn vrouw en zijn broers en zussen stemden in om de behandeling stop te zetten, maar zijn katholieke ouders moesten daar niets van weten. Ze hebben zowat elk rechtsmiddel aangewend om het einde van de behandeling te vermijden.