Nieuwe Franse wet geeft artsen toestemming om gevallen van huiselijk geweld te melden ISA

22 juli 2020

11u20

Bron: BBC 0 Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat bedoeld is om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. De wetgeving staat artsen toe de geheimhoudingsplicht te doorbreken als volgens hen een leven “in direct gevaar” is.

Frankrijk heeft één van de hoogste moordpercentages in verband met huiselijk geweld in West-Europa. Vorig jaar zouden 149 vrouwen gestorven zijn als gevolg hiervan, zo wordt in de rapporten vermeld. Sinds het begin van 2020 werden reeds 39 vrouwen vermoord door hun echtgenoot of ex-partner, dat meldt het Franse persbureau AFP.

De wet staat niet alleen toe dat artsen in extreme gevallen de geheimhoudingsplicht mogen doorbreken, het verhoogt ook de gevangenisstraffen tot 10 jaar voor de daders waarvan het slachtoffer zelfmoord pleegde of probeerde zelfmoord te plegen. De wet staat de rechters ook toe het ouderlijke gezag op te schorten in geval van huiselijk geweld.

Het wetsvoorstel werd vorige week goedgekeurd door de Nationale Vergadering en werd dinsdag unaniem goedgekeurd door de Senaat.

“In onze samenleving moeten sommige gevechten ons juist samenbrengen, en dat is wat de Nationale Vergadering en de Senaat hebben laten zien tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel”, zei de nieuwe staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen, Elisabeth Moreno, na de stemming.

De regering voelde de nood om op te treden nadat de meldingen van huiselijk geweld in de eerste tien dagen van de lockdown, die werd opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, met 30 procent waren toegenomen.