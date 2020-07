Nieuwe Franse regering morgen in het zadel, ook socialisten zeggen gevraagd te zijn TT

05 juli 2020

18u44

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron en zijn nieuwe premier Jean Castex hopen morgen een nieuwe regering voor te stellen. Dat heeft het Elysée aangekondigd. Een aantal socialistische kopstukken claimen gecontacteerd te zijn, wat de entourage van Macron ontkent.

Macron en Castex houden vandaag de hele dag consultaties over de samenstelling van de nieuwe regering. Volgens de diensten van de president zal de nieuwe bestuursploeg een twintigtal ministers tellen. De entourage van Macron spreekt van een omvangrijke regeringsherschikking, met "nieuwe gezichten" en "personen met uiteenlopende achtergronden".

In afwachting wordt bij onze zuiderburen uiteraard druk gespeculeerd. De vroegere socialistische presidentskandidate Ségolène Royal verklaarde alvast dat ze is gecontacteerd, wat meteen werd ontkend door een bron nabij Macron. Ook de socialistische fractieleider Valérie Rabault claimt dat ze is gecontacteerd. "Maar het antwoord is in ieder geval neen", beklemtoonde Rabault. Socialisten die toch toehappen, zetten zichzelf buiten de partij, onderstreepte ze.

Ook aan de andere kant van het politieke landschap is er weinig animo om Macron de hand te reiken. Vicevoorzitter Gilles Platret van het rechtse Les Républicains lanceerde vanmiddag nog een oproep aan partijgenoten om "zich niet te verloochenen" en "neen" te zeggen tegen elk voorstel.

Nieuw elan

De relatief onbekende Castex, een man van de rechterzijde, is vrijdag aangesteld als opvolger van Edouard Philippe. Macron besloot zijn regering te herschikken na de lokale verkiezingen van vorige week. Die liepen voor zijn partij met een sisser af. Met de nieuwe regering hoopt de president Macron op een nieuw elan voor de laatste helft van zijn mandaat.

Macron en zijn beweging La République en Marche! hadden bij de presidentsverkiezingen van 2017 op spectaculaire wijze het traditionele partijlandschap dooreengeschud, maar na drie jaar aan de macht, met enkele omstreden hervormingen en een krachtmeting met de gele hesjes, heeft zijn populariteit een flinke knauw gekregen. Bij de recente lokale verkiezingen deed de partij van Macron het niet goed.

Macron zal op de nationale feestdag van 14 juli de natie toespreken. Hij knoopt zo opnieuw aan bij een traditie die hij zelf had afgeschaft. Enkele dagen na 14 juli zal Castex zijn nieuwe beleid uit de doeken doen.