Nieuwe Franse premier wil debat over pensioenhervorming heropenen ISA

15 juli 2020

17u33

Bron: BELGA 0 De nieuwe Franse premier Jean Castex zegt dat hij met de sociale partners en het parlement opnieuw het debat wil voeren over de controversiële pensioenhervorming van president Emmanuel Macron.

Castex zei aan het parlement dat de coronacrisis zijn regering "meer dan ooit" aanmoedigt om een eerlijker, billijker en ook uniform pensioensysteem te willen ontwerpen ter vervanging van de veelvoudige pensioenregelingen die Frankrijk nu heeft.

Het voorstel van Macron voor een enkele nationale pensioenregeling heeft veel protest losgeweekt van vakbonden die bang waren dat hun leden in het nieuwe systeem veel minder geld zouden krijgen. Het plan van Macron werd in maart door het parlement aangenomen, maar de president heeft het on hold gezet toen de coronacrisis losbarstte.

Wet tegen “separatisme”

In zijn toespraak tot het Franse parlement zei Jean Castex voorts dat secularisme een "hoofdwaarde" is van de staat en "het speerpunt van de sociale cohesie". De regeringsleider zei dat hij "onverzettelijk" zal zijn in het verdedigen van secularisme en dat hij het "radicale islamisme in al zijn vormen" zal bestrijden.

De nieuwe premier kondigde aan dat er een wet tegen "separatisme" zal komen die na de zomervakantie ter stemming zal zijn "om te voorkomen dat bepaalde groepen worden gesloten rond etnische of religieuze identiteiten."

Hij beloofde ook meer steun voor de politie en een krachtiger reactie op misdaad en geweldpleging bij protesten.