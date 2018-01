Nieuwe foto's, vondst kinderporno en nieuw spoor maar nog altijd geen motief voor schietpartij Las Vegas sam

20 januari 2018

12u32

Bron: AP, 9news, Fox News 0 Drie maanden na de dodelijke schietpartij in Las Vegas heeft het Amerikaanse gerecht nieuwe foto's vrij van de hotelkamer waarin Stephen Paddock (64) zijn vuurwapens richtte op concertgangers. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI meldt ook te zoeken naar een nieuwe 'person of interest' en de vondst van kinderporno op Paddocks computer. Een motief is nog altijd niet gevonden.

In oktober richtte de schutter een bloedbad aan vanuit het Mandalay Bay-hotel in Las Vegas. Met een arsenaal van 23 vuurwapens schoot hij 60 mensen dood en verwondde 527 andere bezoekers van een countryconcert, waardoor het de dodelijkste schietpartij werd uit de Amerikaanse geschiedenis. Voor de politie binnenviel, schoot de man zichzelf dood.

Geen motief

Sheriff Joe Lombardo van Las Vegas stelt een voorlopig rapport van 81 pagina's voor over de schietpartij, met onder meer foto's van Paddocks hotelkamer en gegevens over de online zoekgeschiedenis van de man in de uren voor het drama. De sheriff zegt dat onderzoekers "meer dan 2.000 sporen onderzochten en 21.560 uren videobeelden bekeken".

Lombardo meldt dat beelden met kinderporno werden gevonden op de computer van de schutter, en dat de FBI iemand zoekt in verband met de zaak, maar dat het niet gaat over Paddocks vriendin Marilou Danley. Hij herhaalt dat de autoriteiten geloven dat Paddock alleen handelde als 'lone shooter'. "Het rapport zal niet elke vraag beantwoorden, of zelfs de grootste vraag van allemaal over waarom hij deed wat hij deed," aldus Lombardo. "We gaan allemaal geduld moeten hebben en het onderzoek zijn gang laten gaan."

Lange voorbereiding

Paddock bereidde zijn slachtpartij nauwgezet voor. Hij onderzoekt SWAT-tactieken, huurde andere hotelkamers die uitkeken op concerten en onderzocht mogelijke doelwitten in minstens vier steden. "Gebruikt de politie explosieven?", was een van zijn zoekopdrachten, en hij zocht ook op hoeveel mensen enkele concerten lokten.

Paddocks vriendin Marilou Danley vertelde onderzoekers dat hij zich afstandelijk was beginnen te gedragen in het jaar voor de schietpartij, en dat ze niet langer intiem met hem was. Toen ze samen verbleven in het Mandalay Bay-hotel, gedroeg hij zich raar, zei ze. Paddock keek ook de hele tijd uit vensters die uitgaven op de plaats waar het concert zou plaatsvinden. Hij begaf zich van raam naar raam om het terrein te bekijken vanuit verschillende hoeken. De vrouw bevond zich op de Filipijnen tijdens de schietpartij.

Arsenaal legaal gekochte wapens

In het rapport staat onder meer dan Paddock 29 vuurwapens kocht tussen 1982 en september 2016. Het gaat om handwapens, shotguns en een geweer. Tussen oktober 2016 en september 2017 kocht Paddock ongeveer dubbel zoveel vuurwapens, namelijk 55. Van die laatste groep was het merendeel geweren van verschillende kalibers. Hij kocht ook meer dan 100 accessoires in verscheidene winkels, zoals vizieren, munitie en kolven. Al deze wapens kocht Paddock legaal, zowel in winkels als online. "Paddock beging geen misdrijf tot hij zijn eerste ronde afvuurde in het publiek in Las Vegas", staat in het rapport.

De man vuurde meer dan 1.100 kogels af vanaf de hotelkamer op de 32ste verdieping. Ongeveer 200 daarvan schoot hij in de gang waar hij een ongewapende beveiligingsagent in het been raakte. Verscheidene kogels raakten brandstoftanks op de nabije luchthaven, maar die ontploften niet. In zijn hotelkamer lagen nog zo'n 4.000 ongebruikte kogels, waaronder munitie die ontploft wanneer ze doel raakt.