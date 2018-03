Nieuwe focus in onderzoek vergiftigde ex-spion: “Skripals kwamen eerste keer in contact met zenuwgif via eigen voordeur” IVI

28 maart 2018

21u53

Bron: The Independent, BBC 3 De voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia zijn waarschijnlijk de eerste keer in contact gekomen met het zenuwgif aan de voordeur van hun huis in Salisbury. Dat zegt de Metropolitan Police. Onderzoekers hebben aan hun voordeur de hoogste concentratie van het gif vastgesteld.

“In deze fase van het onderzoek gaan we ervan uit dat de Skripals voor het eerst in contact kwamen met het zenuwgif novichok via hun voordeur. Daarom focussen we ons onderzoek nu in en rond hun woning”, zegt Dean Haydon, coördinator van de dienst Terrorismebestrijding.

Eerder werden ook al op andere plaatsen sporen gevonden van novichok - zoals bijvoorbeeld in de wagen van Sergei Skripal, in het restaurant waar hij had gegeten met zijn dochter en in een bar -, maar daar ging het telkens om lagere concentraties dan aan de voordeur is vastgesteld.

De buurt wordt grondig onderzocht, maar de politie benadrukt aan buurtbewoners dat elk onderzoek in de omgeving uit voorzorg is. “Het risico voor buurtbewoners blijft nog steeds laag”, zegt Haydon.

Ongeveer 250 onderzoekers van Terrorismebestrijding werken de klok rond aan het onderzoek naar de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. De Skripals liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.