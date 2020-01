Nieuwe Finse premier wil werkweek van vier dagen van telkens zes uur invoeren TT

10u24 0 Sanna Marin, de nieuwe premier van Finland en met haar 34 jaar de jongste regeringsleider ter wereld, wil in het Scandinavische land een werkweek van vier dagen invoeren, en tegelijkertijd het aantal arbeidsuren per dag verminderen van acht naar zes. Ze zal in het parlement een wetsvoorstel neerleggen om een experiment in die zin in te voeren.

Marin leidt sinds begin december 2019 een centrumlinkse regering van vijf partijen in Finland, met overigens allemaal vrouwen aan het hoofd. Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van haar sociaaldemocratische partij riep ze op een nieuwe stap te zetten in de arbeidsmarkthervormingen in het land. “Een vierdaagse arbeidsweek, en een zes uur durende arbeidsdag. Waarom zou dat niet de volgende stap kunnen zijn?”, vroeg ze zich af op de partijviering.

“Zijn acht uren echt de ultieme zegening? Volgens mij verdienen mensen het om meer tijd door te brengen met hun familie, naasten, vrienden, hobby's en andere aspecten van hun leven, zoals cultuur. Dit kan de volgende stap voor ons zijn in het arbeidsleven.”



In Scandinavië wordt al langer geëxperimenteerd met kortere werkdagen of -weken. Onder andere in de Zweedse stad Göteborg werkten de personeelsleden van een rusthuis bijna twee jaar lang nog maar zes uur per dag terwijl ze voltijds betaald bleven worden. Werknemers gaven daarbij aan dat ze fitter en meer gemotiveerd waren, waardoor ze productiever waren, minder fouten maakten in hun werk en het aantal burn-outs afnam. Ook verschillende bedrijven, waaronder Toyota, experimenteren al langer met kortere werkdagen.