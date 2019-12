Nieuwe fase in afzettingsprocedure: juridische commissie buigt zich over onderzoek tegen Trump LH

04 december 2019

17u52

Bron: Belga 0 De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten is vandaag van start gegaan met een eerste hoorzitting over de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. De commissie moet meer bepaald onderzoeken of er grondwettelijke motieven zijn om een afzettingsonderzoek te rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord.

De Democraten in de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden kwamen gisteren in een rapport tot de slotsom dat de Republikeinse president zich aan machtsmisbruik heeft bezondigd door buitenlandse inmenging na te streven in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Het rapport biedt een samenvatting van getuigenissen van topfunctionarissen die volgens de Democraten aantonen dat president Trump en zijn omgeving maandenlang hebben geprobeerd zijn ambt te gebruiken voor persoonlijk gewin in de stembusslag van 2020.

In het bijzonder beschuldigen de Democraten, die het Huis domineren, het staatshoofd ervan dat hij tegenover de Oekraïense president Volodymyr Zelenksi belangrijke militaire hulp aan Oekraïne en een ontmoeting op het Witte Huis afhankelijk heeft gesteld van een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Buitenlands beleid is zo aangewend om Trumps partijpolitieke agenda te dienen.

Het Witte Huis liet overigens afgelopen weekend al weten geen advocaat naar de zitting te sturen naar de juridische commissie.