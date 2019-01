Nieuwe extreemrechtse Braziliaanse president zet meteen aanval in op bescherming ‘inheemse grond’, ngo’s onder toezicht geplaatst Ministerie van landbouw voortaan bevoegd voor afbakening gronden inheemse bevolking TT

02 januari 2019

22u47

Bron: Belga 0 De uiterst rechtse Jair Bolsonaro is nog maar net president van Brazilië, of hij heeft al een maatregel genomen die voor controverse zorgt. Het ministerie van Landbouw is voortaan bevoegd voor de afbakening van de gronden die aan de inheemse bevolking, voornamelijk indianen, worden toevertrouwd.

Tot nu toe zag de Nationale Stichting voor de Indianen (Funai) toe op de bescherming van de inheemse bevolking in Brazilië. Die gold als een krachtig beschermer van de belangen van indianen, de overheidsdienst ressorteerde onder het ministerie van Justitie. Maar nu krijgt de stichting het nieuwe ministerie voor de Vrouw, het Gezin en de Mensenrechten boven zich en krijgt het ministerie van Landbouw de bevoegdheid te bepalen welk land als ‘inheemse grond’ speciale bescherming geniet.

Bolsonaro, die gisteren de eed aflegde, benoemde Tereza Cristina da Costa tot minister van Landbouw. Zij is leidster van een parlementaire groep die de belangen van de agrobusiness verdedigt en pleit voor de ontginning van land. De agrobusiness was een belangrijke steunpilaar van de president tijdens zijn campagne.



Verdedigers van de zaak van de Indianen menen dat de beslissing van Bolsonaro neerkomt op het uit handen geven van het inheemse land aan de onverzadigbare machtshonger van de agrarische bedrijven.

Brazilië telt 210 miljoen inwoners, onder wie nog geen miljoen ‘inheemse’ inwoners. Momenteel staat ruim 12 procent van de 8,5 miljoen vierkante kilometers die het land groot is, te boek als ‘inheems’. Ongeveer 98 procent van dat land is in het Amazonegebied. Bolsonaro heeft in zijn verkiezingscampagne gezegd paal en perk te willen stellen aan de claims van indiaanse stammen of nakomelingen van gevluchte slaven. Hij vindt dat die moeten integreren en niet afgeschermd in een soort wildpark moeten leven. Het land telt ook naar schatting honderd kleine stammen die nooit met de buitenwereld in contact zijn geweest.



De nieuwe Braziliaanse president wilde de ministeries van Landbouw en Milieu ook samenvoegen, maar stopte die maatregel in de ijskast na heel wat verontwaardigde reacties.

Ngo's onder toezicht

Bolsonaro tekende vandaag ook een besluit waarin hij een van zijn ministers voor minstens 120 dagen de bevoegdheid geeft buitenlandse niet-gouvernementele hulporganisaties te controleren. Het kabinet van minister Carlos Alberto Dos Santos Cruz moet vanaf vandaag “de activiteiten en acties van internationale organisaties en ngo’s op het nationale grondgebied superviseren, coördineren, monitoren en begeleiden”. Wat dat betekent, is nog niet duidelijk.

Volgens de nieuwe president hebben de buitenlandse ngo’s de inheemse bevolking van Brazilië de afgelopen jaren “misbruikt en gemanipuleerd”, zo zei hij vandaag op Twitter.