Nieuwe explosie in Texas: vijfde bom deze maand

20 maart 2018

11u45

Bron: Belga 1 Bij een nieuwe explosie in de Amerikaanse staat Texas is dinsdag één gewonde gevallen. Dat meldden meerdere Amerikaanse media. Het is sinds begin maart de vijfde bom die afgaat in de streek.

De ontploffing vond plaats in een distributiecentrum van koerierdienst FedEx in de Texaanse stad Schertz, op zo'n honderd kilometer van hoofdstad Austin. Even na middernacht plaatselijke tijd ging een bom af, die verstopt was in een middelgrote doos. Op het moment van de explosie waren in het distributiecentrum 75 werknemers aanwezig, van wie één lichte verwondingen opliep.

De ontploffing is de laatste in een rijtje mysterieuze bommen die afgingen in Texas. Bij twee van de vier eerdere explosies ging eveneens om een bom die verstopt werd in een pakketje. Woordvoerster van de FBI in San Antonio, Michelle Lee, liet aan CNN weten dat er ook nu een verband lijkt te zijn met de voorafgaande explosies. In totaal kwamen door de bommen al twee mensen om het leven en raakten vier gewond.

De politie is een onderzoek gestart naar de dader, maar tast voorlopig nog in het duister. Bewoners in Texas worden in tussentijd aangeraden om verdachte pakketjes niet aan te raken.