Nieuwe Europese Commissie verandert controversiële term "bescherming Europese levenswijze" in "bevordering"

13 november 2019

13u07

De verkozen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft ingestemd met een aanpassing van de veelbesproken titel van vicevoorzitter Margaritis Schinas. Dat heeft de socialistische fractie in het Europees Parlement aangekondigd. Schinas wordt geen vicevoorzitter voor de "Bescherming van de Europese levenswijze", maar voor de "Bevordering van de Europese levenswijze".

"We zijn het allemaal eens dat de Europese levenswijze een verwezenlijking is die we moeten behouden, maar ze moet niet verdedigd worden, eerder bevorderd", zo kondigde fractieleider Iratxe García aan. Net als de liberalen, groenen en uiterst links hadden de socialisten de voorbije weken hun ongenoegen duidelijk gemaakt over de titel van Schinas, die de Europese levenswijze linkte aan immigratie en zo in de kaart van uiterst rechts zou spelen.

Garcia deelde ook nog enkele andere aanpassingen mee. Zo wordt "Sociale Rechten" toegevoegd aan de titel van eurocommissaris voor Jobs Nicolas Schmit en wordt "Visserij" toegevoegd aan de portefeuille van eurocommissaris voor "Milieu en Oceanen" Virginijus Sinkeviçius.

Eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni tenslotte wordt belast met de mogelijke integratie van de duurzame ontwikkelingsdoeleinden van de VN in het Europese Semester, de coördinatiecyclus van het economisch en budgettair beleid in de EU. “De verkozen voorzitter had aangegeven dat verduidelijkingen in de titels van de portefeuilles steeds mogelijk zijn. Er zijn nu preciseringen toegevoegd die zinvol zijn en de verkozen voorzitter had er geen enkel probleem mee om die te aanvaarden”, zo lichtte de woordvoerder van von der Leyen toe.

Halen nieuwe commissarissen het wel?

Morgen houdt het Europees Parlement zijn hoorzittingen met de vervangers van de drie kandidaat-Eurocommissarissen die eerder werden afgewezen door de volksvertegenwoordigers. Er wordt vooral uitgekeken naar het examen van de Franse kandidaat Thierry Breton. De financiële belangenverklaring van de ex-topman van IT-gigant Atos werd gisteren slechts met een uiterst nipte meerderheid van 12 tegen 11 stemmen goedgekeurd in de commissie Juridische Zaken van het halfrond.

Om heelhuids door de hoorzitting te raken, zou enige welwillendheid van centrumlinks dan ook niet ongelegen komen voor Breton, die in de nieuwe Commissie de bevoegdheid moet krijgen over de interne markt, defensie, industrieel beleid en digitalisering. “Ik ben geen politiek commentator”, zo reageerde de woordvoerder van von der Leyen op suggesties in die zin. “Er zijn discussies gaande over vele dimensies van het aantreden van de nieuwe Commissie.”

De Commissie van von der Leyen kan pas in dienst treden na een geslaagde vertrouwensstemming in het Europees Parlement. Door de afwijzing van de eerste kandidaat-eurocommissarissen uit Frankrijk, Hongarije en Roemenië is het de verkozen voorzitter niet gelukt om haar nieuwe bestuursploeg op 1 november in het zadel te krijgen, zoals was voorzien. De Duitse mikt nu op 1 december.