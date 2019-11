Nieuwe Europese Commissie verandert controversiële term “bescherming Europese levenswijze” in “bevordering” TT

13 november 2019

13u07

De verkozen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft ingestemd met een aanpassing van de veelbesproken titel van vicevoorzitter Margaritis Schinas. Dat heeft de socialistische fractie in het Europees Parlement aangekondigd. Schinas wordt geen vicevoorzitter voor de "Bescherming van de Europese levenswijze", maar voor de "Bevordering van de Europese levenswijze".

"We zijn het allemaal eens dat de Europese levenswijze een verwezenlijking is die we moeten behouden, maar ze moet niet verdedigd worden, eerder bevorderd", zo kondigde fractieleider Iratxe García aan. Net als de liberalen, groenen en uiterst links hadden de socialisten de voorbije weken hun ongenoegen duidelijk gemaakt over de titel van Schinas, die de Europese levenswijze linkte aan immigratie en zo in de kaart van uiterst rechts zou spelen.

Garcia deelde ook nog enkele andere aanpassingen mee. Zo wordt "Sociale Rechten" toegevoegd aan de titel van eurocommissaris voor Jobs Nicolas Schmit en wordt "Visserij" toegevoegd aan de portefeuille van eurocommissaris voor "Milieu en Oceanen" Virginijus Sinkeviçius.

Eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni tenslotte wordt belast met de mogelijke integratie van de duurzame ontwikkelingsdoeleinden van de VN in het Europese Semester, de coördinatiecyclus van het economisch en budgettair beleid in de EU.

De woordvoerder van von der Leyen heeft de aanpassingen in de titels en portefeuilles bevestigd.