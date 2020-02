Nieuwe EU-missie voor toezicht op wapenembargo Libië YV

17 februari 2020

16u36

Bron: ANP 0 Er komt een nieuwe EU-missie, inclusief schepen en vliegtuigen, om toezicht te houden op het VN-wapenembargo tegen Libië. Daarover hebben de ministers van Buitenlandse Zaken unaniem een politiek akkoord bereikt, zegt EU buitenlandchef Josep Borrell na overleg in Brussel. “Als er politieke wil is, is niets onmogelijk.”

De details worden de komende weken uitgewerkt, zodat over ruim een maand een formeel besluit kan worden genomen. Borrell hoopt dat de missie eind maart van start kan gaan. Veel lidstaten bieden volgens hem aan schepen te leveren. “We zullen in actie komen als er wapens over zee worden gesmokkeld.”

De EU-ministers beloofden vorige maand zich in te zetten voor bewaking van het wapenembargo. Ondanks oproepen tot een staakt-het-vuren wordt er in Libië nog altijd volop gevochten. Hoe de wapenhandel over land moet worden aangepakt, is onduidelijk.

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de regering van nationale eenheid (GNA) in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die geallieerd is met generaal Khalifa Haftar.

Operatie Sophia

Eerder vandaag bleek dat de EU-ministers Operatie Sophia, een andere EU-missie tegen mensen- en wapensmokkel in de Middellandse zee onder andere voor de kust van Libië, niet meer steunden. Sommige landen, waaronder Oostenrijk, vrezen voor een aanzuigende werking op migranten.

Om die zorgen weg te nemen, gaan de marineschepen in de nieuwe militaire missie verder naar het oosten van Libië opereren, weg van de migratieroutes. De EU-ministers willen voorkomen dat de missie migranten zou aanmoedigen om met een bootje over te steken.

De schepen die ingezet worden zullen zich terugtrekken als er een sterke stijging van het aantal migranten over zee voordoet, aldus Schallenberg. “Sophia is geschiedenis. Nu komt er een nieuwe missie in een ander gebied met een duidelijke focus op het wapenembargo.”