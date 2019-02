Nieuwe eisen voor Stints: voortaan extra rem, gordel verplicht en maximum aantal passagiers ADN

26 februari 2019

17u57

Bron: ANP 0 Er komen strengere eisen voor de Stint in Nederland. Het toezicht wordt ook opgeschroefd. Zo moeten de voertuigen onder meer een extra rem hebben en jaarlijks check -en risicogerichte controles bij fabrikanten ondergaan.

Voor de zitplaatsen van de elektrische bolderkar worden veiligheidsgordels verplicht. Ook is er voortaan plaats voor maximaal acht passagiers. Verder moet het voertuig dus een extra rem krijgen. Bestaande stints mogen zonder aanpassingen niet meer de weg op.

Verantwoordelijk Nederlands minister Cora van Nieuwenhuizen neemt de maatregelen na het dodelijk ongeval met een stint vorig jaar in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De minister wil op korte termijn met de Tweede Kamer in gesprek over de voorstellen, die als het aan haar ligt zo snel mogelijk daarna gaan gelden.





“Met deze nieuwe eisen zetten we de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers heel duidelijk op de eerste plek. De eisen aan fabrikanten zijn duidelijker en steviger, waarbij we nog steeds ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve voertuigen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Voor verdere stappen wacht de minister onder meer nog op de uitkomsten van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van Nieuwenhuizen wil onder meer een verplicht rijbewijs voor bestuurders van een bijzondere bromfiets waarmee personen worden vervoerd. Ook kijkt ze naar een kentekenplicht.