Nieuwe ebola-epidemie in Congo: al 15 doden

01 augustus 2018

16u56

Bron: Belga 2 In Congo is opnieuw een ebola-epidemie uitgeroepen, deze keer in de oostelijke provincie Noord-Kivu. Dat meldt gouverneur Julien Paluku. In en rond de stad Beni, op zo'n vijftig kilometer van de grens met Oeganda, zijn al een tiental mensen overleden aan ebola.

Slechts een week geleden kondigden de autoriteiten het einde aan van een andere ebola-epidemie, in de noordwestelijke Evenaarsprovincie. Daardoor vielen sinds 8 mei 33 doden.

Maandag werd al bekendgemaakt dat zeker 12 mensen overleden aan een onbekende ziekte, waarvan vermoed werd dat het ebola was. De zieken vertoonden immers symptomen die aan ebola doen denken, zoals koorts, diarree, braken en neusbloedingen.

De eerste doden vielen begin juli in het dorp Mangina, nabij Beni, zo meldden plaatselijke autoriteiten. De Congolese minister van Gezondheid meldt vandaag dat in het gezondheidscentrum in Mangina 26 mensen symptomen hebben van ebola, van wie er 20 zijn overleden. Van de zes al geanalyseerde stalen testten er vier positief op ebola.

In zijn tweet roept Paluku op tot kalmte en voorzichtigheid. Nog volgens de minister van Gezondheid is er geen verband met de epidemie uit de Evenaarsprovincie. Mbandaka, het centrum van die epidemie, bevindt zich bijna 2.000 km verder.

11.000 doden

Het virus heeft een sterftecijfer van 90%, maar is sterk in te perken indien de patiënt snel in isolatie wordt gebracht. Bij een epidemie in 2014 en 2015 stierven meer dan 11.000 mensen in Liberia, Guinee en Sierra Leone. Het is al de tiende ebola-epidemie in het land - de epidemie werd halverwege jaren 70 ontdekt in Congo.

Urgent!!!!Urgent!!!!! VIRUS à EBOLA confirmé en province du Nord Kivu, Territoire de BENI, agglomération de MANGINA. Le Min de la Santé vient de l’annoncer après confirmation des analyses à L’INRB. J’en appelle au calme et à la prudence. Les médias doivent faire large diffusion JULIEN PALUKU(@ julienpalukucom) link