Nieuwe Duitse regering heeft nog voor de start eerste rel al beet: "Uitkeringstrekkers hebben alles wat ze nodig hebben in het leven" TT

12 maart 2018

13u44

Bron: Die Welt, Reuters 2 Woensdag legt de nieuwe Duitse 'Grote Coalitie' de eed af in het parlement, maar vandaag al ligt een nieuwbakken lid van de regering van CDU, CSU en SPD onder vuur. Jens Spahn, minister van Gezondheid en intern Merkel-criticus, zei afgelopen weekend dat iedereen die in Duitsland een uitkering krijgt "alles heeft, wat hij nodig heeft in het leven".

Al wekenland woedt in Duitsland het debat om de zogenaamde 'Tafel', de voedselbanken die voor veel inwoners in armoede in veel steden en gemeenten onontbeerlijk zijn om de dag zonder honger door te komen. De voedselbank van Essen besliste onlangs enkel nog voedsel aan hulpbehoevende Duitsers uit te delen, en niet meer aan immigranten, omdat zij de oorspronkelijke gebruikers van het systeem uit de rij duwen.

De nieuwe minister van Gezondheid, de christendemocraat Jens Spahn, bekritiseerde in de Berliner Morgenpost het debat, maar krijgt nu zelf de wind van voren. Volgens Spahn zou er ook zonder voedselbanken niemand in Duitsland honger moeten lijden, dankzij het uitgebreide vangnet en systeem van uitkeringen.

Hartz IV

"Daarmee heeft iedereen wat hij nodig heeft in het leven", aldus Spahn, die zo suggereerde dat uitkeringstrekkers niet arm konden zijn. Het zogenaamde 'Hartz IV'-systeem, dat uitkeringen uitbetaalt aan armen en behoevigen, "betekent niet armoede, maar is net een antwoord van de solidaire gemeenschap op armoede". "Hogere uitkeringen zouden altijd beter zijn, maar we moeten niet vergeten dat anderen die met hun belastingen betalen", herinnerde Spahn nog even fijntjes.

De jonge Spahn wordt aan de rechterkant van de CDU gepositioneerd en was in het verleden al een felle interne criticus van het beleid van bondskanselier Angela Merkel. Hem een ministerpost aanbieden wordt gezien als een knieval van Merkel.

"Anderen niet vertellen hoe ze zich moeten voelen"

Op Spahns uitlatingen kwam meteen kritiek, zowel van binnen als buiten de partij en zowel van binnen de eigen coalitie als bij de oppositie. De SPD verklaarde dat "ons land sociale cohesie nodig heeft, geen kille debatten over statistieken". "Blijkbaar heeft mijnheer Spahn niet goed opgelet tijdens de regeringsonderhandelingen. We hebben expliciet gesproken over het feit dat er mensen in dit land zijn die het niet goed gaat."

Spahn werd ook teruggefloten door de nieuwe secretaris-generaal van de partij en Merkels poulain, Annegret Kramp-Karrenbauer. Hij had weliswaar gelijk dat het Duitse uitkeringssysteem regelmatig wordt aangepast aan de nieuwe levensstandaarden, maar het is niet goed "dat mensen zoals hij of ik, die goed verdienen, andere mensen proberen voor te schrijven hoe ze zich zouden moeten voelen met een uitkering".

"Ga eens spreken met een moeder in armoede"

Bij de communistische partij Die Linke was kritiek te horen op het feit dat Spahn niet weet hoe iemand met een uitkering moet rondkomen en riep de toekomstige minister op al meteen zijn ontslag in te dienen. "Wie zo kil en koud over de armen en zwakkeren in onze maatschappij spreekt, moet afzien van zijn ministerpost. Hartz IV moedigt ouders aan hun kinderen voor 2,7 euro per dag te voeden. Wie denkt dat dat geen armoede is, moet maar eens met een moeder gaan praten die probeert zo haar kinderen groot te brengen."

Merkel ondertekent vanmiddag het regeerakkoord tussen christendemocraten en sociaaldemocraten.