Nieuwe Duitse parlementsleden krijgen bureau in oud nazi-gebouw met hakenkruizen TT

15u09

Bron: Bild.de 0 rv Boven de deuren zijn patronen met daarin swastika's verwerkt. In Berlijn is het nieuwe Duitse parlement voor het eerst sinds de verkiezingen van september bij elkaar gekomen. Pittig detail: een aantal Bundestagsleden van de uiterst rechtse AfD en de liberale FDP zullen een bureau krijgen in een overheidsgebouw waar nog altijd swastika's aan de muren te vinden zijn.

Het gebouw in kwestie werd tijdens het nazi-regime als ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt, zo bericht Bild. Boven een aantal deuren zijn nog steeds decoraties aangebracht in het marmer waarin het patroon van hakenkruizen te herkennen zijn.



Het Duitse parlement telt door complexe kiesregels elke legislatuur een ander aantal parlementsleden. Deze legislatuur zijn dat er bijvoorbeeld 709, het hoogste aantal ooit en veel meer dan de 630 van de vorige regeerperiode. Daarom moesten de diensten van de Bundestag op zoek naar nieuwe bureaus.



Het gebouw waar nu een aantal AfD en FDP-leden ondergebracht zullen worden, staat in het voormalige Oost-Berlijn en werd tijdens het DDR-tijdperk ook gebruikt als ministerie van Justitie. Toen werden de swastika-patronen afgedekt.

AFP De Bundestag kwam vandaag voor het eerst sinds de verkiezingen weer bij elkaar.

Lees ook: Merkel lanceert gesprekken voor vorming nieuwe coalitie