Nieuwe documentaire toont mishandeling, verwaarlozing en fraude in Argentijnse paardenvleesindustrie HLA

02 oktober 2020

14u40

Bron: GAIA 0 De weg van Argentijns paardenvlees naar ons land ligt nog steeds bezaaid met enorm veel mishandeling, verwaarlozing en fraude. Dat blijkt uit de nieuwe documentaire ‘Cinco Corazones’ van multimediabedrijf Posibl waarin ook beelden van GAIA worden getoond. De documentaire is gebaseerd op meer dan drie jaar onderzoek. “België is na Nederland en Italië de grootste importeur van paardenvlees uit Argentinië”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De documentairefilm ‘Cinco Corazones’ (in het Nederlands: Vijf Harten) toont de wrede werkelijkheid achter het leven van Argentijnse paarden, die vanaf hun geboorte tot het moment van hun dood aan allerlei vormen van mishandeling worden blootgesteld. “In 2017 begonnen we met een diepgaand onderzoek dat 3 jaar duurde en dat de extreme wreedheid jegens paarden in Argentinië aan het licht brengt”, vertelt Marin Parlato, die de documentaire regisseerde. “‘Cinco Corazones’ dwingt ons om niet onverschillig te zijn voor de pijn en het misbruik van de paarden en zet er ons toe aan onze inspanningen te verdubbelen om een einde te brengen aan de wreedheid.”

België importeerde vorig jaar 2.218 ton paardenvlees

Op dit moment is Argentinië de belangrijkste exporteur van paardenvlees ter wereld. België importeerde in 2019 zo'n 2.218 ton paardenvlees, ter waarde van 10 miljoen euro. Hoewel de importcijfers hoog liggen, eet de Belg amper paardenvlees: in 2019 lag de consumptie per inwoner op 500 gram. Het grootste deel wordt dus opnieuw geëxporteerd.

GAIA onderzocht de paardenvleesindustrie in Latijns-Amerika voor het eerst in 2010. Een aanhoudende campagne leidde er toen toe dat verschillende Belgische supermarkten stopten met paardenvlees aan te kopen uit die landen. Aldi, Delhaize, Makro en Colruyt verkopen enkel nog paardenvlees uit Europa, Lidl verkoopt zelfs helemaal geen paardenvlees meer. Carrefour, Match en Renmans blijven echter paardenvlees uit Latijns-Amerika verkopen.

“‘Respectful life’? Eerder a miserable life!” Michel Vandenbosch, voorzitter GAIA.

In 2015 verbood Europa de import van paardenvlees uit Mexico en Brazilië. Datzelfde jaar werd ‘Respectful Life’ geboren, een initiatief van de Federatie Belgisch Vlees (Febev) waar de KU Leuven bij betrokken is, bedoeld om het dierenwelzijn te verbeteren. Maar volgens GAIA zijn die maatregelen een maat voor niets. “Wanneer gaat Febev erkennen dat hun hele 'Respectful Life’-label niet meer dan een holle term is? Jaar na jaar bewijzen wij welke lijdensweg de paarden, bestemd voor de slacht, in Argentinië ondergaan. ‘Respectful life’? Eerder a miserable life!”, klinkt het in een persbericht.

Ook uit de laatste audit van de Europese Commissie blijkt volgens de dierenwelzijnsorganisatie dat er nog structurele problemen zijn bij de instanties die het paardenwelzijn in de slachthuizen moeten controleren.

GAIA roept de consument dan ook op om geen paardenvlees meer te kopen uit Latijns-Amerika en andere overzeese landen. “Het wordt hoog tijd dat alle Belgische supermarkten stoppen met de verkoop van martelvlees afkomstig uit Argentinië. Bovendien moet de EU de import van paardenvlees uit Latijns-Amerika verbieden”, vindt GAIA-voorzitter Vandenbosch.

Lees ook: Dierenorganisaties boos om wetenschappelijk label voor paardenvlees: “KU Leuven laat zich voor kar van vleesindustrie spannen” (+)