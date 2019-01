Nieuwe Democratische verkozene maakt zich meteen sterk tegenover Trump: “We gaan de klootzak afzetten!” TT

04 januari 2019

18u42

Bron: The Guardian, Belga 0 Een gedurfde uitspraak met dan nog eens een weinig politiek correcte term om de president van de Verenigde Staten te omschrijven. Dat is het minste wat je van ‘We’re going to impeach the motherfucker’ kan zeggen. Het was het nieuwe Democratische Congreslid Rashida Tlaib, de eerste moslima ooit in het Huis van Afgevaardigden, die met die belofte meteen na haar eedaflegging de toon zette voor de nieuwe relatie tussen de Democraten en de president.

Tlaib deed haar gewaagde uitspraak tegenover haar aanhangers enkele uren nadat ze de eed had afgelegd in het Huis. Ze keek terug op het moment dat in november vorig jaar toen duidelijk werd dat ze verkozen was en herinnerde zich hoe haar zoon haar aankeek en zei: “Kijk mama, je hebt gewonnen, de pestkoppen niet.” “Toen zei ik: ‘Nee jongen, pestkoppen winnen niet, we gaan daar naar binnen gaan en we gaan de klootzak afzetten.’”

Congresswoman @RashidaTlaib tells cheering crowd that Trump impeachment coming



“We’re going to go in and impeach the motherfucker” pic.twitter.com/oQJYqR78IA Jon Levine(@ LevineJonathan) link

De 42-jarige advocate van Palestijnse ouders kreeg meteen kritiek op haar taalgebruik, uiteraard vooral bij de Republikeinen. Maar ook een aantal van haar partijgenoten lieten verstaan dat het wel wat milder had gekund. Jerry Nadler, de nieuwe voorzitter van de commissie Justitie, zei tegen CNN dat hij “dat soort taalgebruik niet echt goedkeurt" en dat hij het ook inhoudelijk niet eens is met haar. “Het is te vroeg om daar nu over te spreken. We moeten de juiste stappen volgen en naar de feiten kijken.”

Geen verontschuldigingen

Tlaib weigerde zich vandaag te verontschuldigen. In een mededeling van haar kabinet klonk het dat “Congreslid Tlaib verkozen is om Washington DC in beweging te zetten, en niet om het status quo verder te zetten. Het Congreslid is er absoluut van overtuigd dat Trump moet afgezet worden en zal zich niet laten muilkorven.” Op Twitter voegde de Democrate er nog aan toe dat ze altijd “de waarheid zal spreken tegen de machthebbers”.

Ook Trump zelf mengde zich in de kwestie op Twitter. “Hoe zet je een president af die misschien wel de beste verkiezing ooit heeft gewonnen, niets fout heeft gedaan (geen samenwerking met Rusland, het zijn de Democraten die met hen hebben samengewerkt), de eerste twee meest succesvolle jaren ooit had als president en de populairste Republikeinse president in de geschiedenis van de partij is?”

I will always speak truth to power. #unapologeticallyMe Rashida Tlaib(@ RashidaTlaib) link

Theoretische mogelijkheid

De Democraten kunnen in theorie de afzettingsprocedure tegen Trump in gang zetten nu ze een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als na een onderzoek van zijn belastingaangiften aanwijzingen van fraude naar boven komen, of wanneer het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller bewijzen tegen zijn campagne vindt. Maar uiteindelijk zo de afzetting ook naar de Senaat moeten, en daar hebben de Republikeinen nog altijd de meerderheid. De kans lijkt in de praktijk dan ook miniem dat de procedure uiteindelijk succes zou hebben.

Ook de nieuwe voorzitter van het Huis, de Democrate Nancy Pelosi, beseft dat. Ze wil de afzettingsprocedure niet uitsluiten, maar wil sowieso wachten op de conclusies van het Rusland-onderzoek. “We moeten hem niet om politieke redenen afzetten”, klinkt het, “maar we mogen hem ook niet om politieke redenen niet afzetten.”

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link