Nieuwe defensiestrategie VS: "Terreur en klimaat moeten wijken voor Rusland en China" kv

19 januari 2018

22u03

Bron: Belga 2 De Amerikaanse minister van Defensie, Jim 'Mad Dog' Mattis heeft vandaag de nieuwe National Defense Strategy (NDS) van de VS voorgesteld. De strategie is inderdaad ook nieuw: de "strijd tegen de terreur" is naar de achtergrond verdwenen en de klimaatverandering komt niet ter sprake. De laatste NDS dateert dan ook van tien jaar geleden.

Hoogste doelstelling is eenieder bestrijden die het "Amerikaanse democratische experiment" in de wereld bedreigt. En dat zijn de "revisionistische machten" China en Rusland, die, aldus Mattis, "een wereld willen creëren conform hun, autoritaire modellen".

Met zulke bedreigingen kan het niet anders of de Verenigde Staten moeten zich (nog meer be-)wapenen om hun "competitief voordeel" in alle militaire domeinen te behouden. In die zin is de NDS ook weer niet zo nieuw: het behoud van de VS als enige supermacht ter wereld en het onthoofden van eender wie die die superioriteit durft bedreigen, is het credo van de neoconservatieven, die onder Bush junior reeds de plak zwaaiden.

Verlengde van Nationale Veiligheidsstrategie

De door Mattis voorgestelde Nationale Defensiestrategie is eigenlijk niets meer dan de militaire component van de "visie" die president Donald Trump vorige maand onthulde in zijn Nationale Veiligheidsstrategie. Ook Trump viseerde Rusland en China, die volgens hem "de invloed, de waarden en de rijkdom van de VS" willen aantasten. In die visie houdt Washington vast aan het unipolaire wereldbeeld.

Volgens het Pentagon hebben Rusland en China jarenlang gebruik gemaakt van de strijd die de VS voerden tegen "de terroristen en de schurkenstaten" om zich militair gevoelig te versterken. "Schurkenstaten" die nog niet onder handen zijn genomen en waarop de VS zich nu gaan focussen, zijn Noord-Korea en Iran. China gebruikt voorts "roofzuchtige economische tactieken" om de buurlanden van de Volksrepubliek "te intimideren". Rusland krijgt de gebruikelijke veeg uit de pan wegens zijn "annexatie van de Krim".

Repliek verwacht

In Moskou en Peking zal de "nieuwe" VS-strategie niet met verbazing, wel met een fikse repliek ontvangen worden. Rusland en China stelden in december reeds het "imperialistische" karakter en de "Koude-Oorlogsmentaliteit" van Trump aan de kaak. Echt nieuw is de strategie immers niet. Zowel China als Rusland krijgen al jaren kritiek omwille van hun "agressief" gedrag, hun "schending van de mensenrechten" en het "doodgraven van de democratie".

De NDS bevat ook, in andere bewoordingen, de wens die Trump al herhaaldelijk heeft ge-uit dat de bondgenoten van de VS, met name bij de NAVO, een steentje meer bijdragen aan het verzekeren van de gemeenschappelijke veiligheid. Amerika wil wel de politieman van de wereld blijven, maar wil voor die functie wat minder uit eigen zak betalen.