Nieuwe dag, nieuw gerucht: “Kim Jong-un is mogelijk gewond geraakt bij raketlancering” LH

27 april 2020

12u42 0 De geruchtenmolen rond de langdurige afwezigheid van Kim Jong-un blijft volop draaien. Volgens een voormalige hoge functionaris van het Noord-Koreaanse regime is de dictator gewond geraakt bij de lancering van raketten, schrijft een Zuid-Koreaanse krant. De overloper baseert zich onder meer op rapporten van de tests waarin de naam van de dictator niet in is opgenomen. Ook opmerkelijk, vindt hij: er zijn geen beelden van de bewuste oefening verschenen.

Eerst en vooral: uiterste voorzichtigheid is geboden bij speculaties over de gezondheid van Kim Jong-un en berichtgeving over de Noord-Koreaanse leider. Bij Noord-Koreaanse staatsmedia zijn er geen recente updates over zijn gezondheid, en dat is volgens experts ongebruikelijk. Joo Sung-ha, een Noord-Koreaanse overloper die journalist werd, beweerde volgens de New York Times dat Kim Jong-un waarschijnlijk gezondheidsproblemen heeft, maar dat hij geen vertrouwen had in de berichtgeving over zijn specifieke medische toestand.

Nu is er dus een nieuwe bewering, ditmaal van een zekere Lee Jeong Ho, een voormalige hoge functionaris van het regime die van Noord-Korea naar de Verenigde Staten overliep. Volgens hem was de dictator op 14 april nog “gezond” genoeg om toelating te geven voor het afvuren van korteafstandsraketten, maar raakte de dictator zelf gewond kort na de test.



De raketlancering heeft wellicht plaatsgevonden, zo wijst de berichtgeving uit. Op 14 april meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, onder aanhaling van militaire functionarissen, dat Noord-Korea verschillende korteafstandsraketten afgevuurd had. De projectielen stortten in de Japanse Zee.

“Geen beelden van lancering”

“Kim Jong-un was afwezig in de rapporten van de tests en er zijn geen beelden van de raketlancering, noch van de gevechtsvliegtuigen, wat wijst op een mogelijkheid van een ongeval”, aldus Jeong Ho. Extra bewijs volgens Jeong Ho is dat het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun geen beelden van raketproeven mag publiceren zonder toestemming van de leider.

De geruchten dat Kim hersendood zou zijn na een hartoperatie, bestempelt Jeong Ho als ongeloofwaardig. Dat Kim zou behandeld worden in het Hyangsan-ziekenhuis in de buurt van de heilige Myohayng-berg vindt hij ook onwaarschijnlijk. Reden? De gespecialiseerde artsen die de leider behandelen, zijn gevestigd in hoofdstad Pyongyang.

Paniekaankopen in Pyongyang

Volgens de Washington Post hebben de geruchten over de gezondheid van Kim Jong-un geleid tot paniekaankopen in hoofdstad Pyongyang. Mensen zouden rijst, sterke drank, sigaretten, blikvoer en elektronica ingeslagen hebben, en helikopters zouden laag over de stad vliegen, zo wordt gemeld.

De Noord-Koreaanse leider werd voor het laatst op 11 april in het openbaar gezien bij een belangrijke partijbijeenkomst in Pyongyang. Vrijdag meldde tv-zender Hong Kong Satellite Television dat de Noord-Koreaanse leider overleden zou zijn. Iets waar zowel Donald Trump als Zuid-Korea weinig geloof aan hechten.

Volgens de Chinese staatszender CCTV, die zich baseerde op een Noord-Koreaans staatsmedium, zou Kim een bedankbrief hebben gestuurd naar arbeiders die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. Een Amerikaanse monitoringwebsite die toeziet op de ontwikkelingen in Noord-Korea heeft in de oostelijke kuststad Wonsan dan weer een trein gespot die vermoedelijk van Kim Jong-un is.

Lees ook:

Kim Jong-un ziek, halfdood én springlevend gemeld: afwezigheid voedt speculaties over Noord-Koreaanse dictator (HLN+)

Zus van Kim Jong-un krijgt belangrijke functie binnen Koreaanse Arbeiderspartij

Bekijk ook:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Kim Jong