Nieuwe crisis in de maak? Poetin wil ook kernraketten bouwen “als de VS dat doen” LH

05 december 2018

15u16

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten en Rusland lijken af te stevenen op een nieuwe crisis over kernraketten. De Russische president Vladimir Poetin heeft aangekondigd dat Rusland ook zal beginnen met de bouw van kernraketten op middellange afstand als de VS hetzelfde zou doen. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vorige maand dat atoomverdrag op te zeggen.

Poetin zegt aan het Russische staatspersbureau TASS te begrijpen dat de Verenigde Staten uit de bilaterale afspraak met Rusland willen stappen, omdat er andere landen zijn die ook zulke kernwapens aan het bouwen zouden zijn. "Onze Amerikaanse partners menen nu dat de situatie zo veel veranderd is, sinds het Intermediate Nuclear Force-verdrag (INF) in 1987 getekend werd, dat Washington ook zulke wapens moet hebben. Wat is het antwoord van onze zijde? Eenvoudig. Wij zullen hetzelfde doen.”

Eerder op de dag had de Russische stafchef Valery Gerasimov landen die Amerikaanse ballistische raketten zouden stationeren bedreigd met tegenmaatregelen. "Niet het grondgebied van de Verenigde Staten, maar de landen die Amerikaanse kruisraketten voor de korte en middellange afstand laten stationeren, worden het doel van vernietiging bij een antwoord van Rusland", klonk het.

Ultimatum van 60 dagen

Het INF-verdrag uit 1987 voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. Moskou werd er door de NAVO officieel van beschuldigd dat het een kruisraket heeft ontwikkeld die verboden is onder dat verdrag. De Verenigde Staten stelden Rusland voor een ultimatum van 60 dagen om een einde te maken aan deze schending. Negeren de Russen dit, dan stoppen ook de Amerikanen met de naleving van het verdrag.

Volgens Poetin heeft Washington geen bewijzen geleverd van een schending van het verdrag. Het werd enkel als een voorwendsel gebruikt voor een beslissing die al veel eerder in het geheim genomen werd, meent Poetin.

De kwestie werd in oktober al op scherp gezet door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde toen het INF-verdrag uit 1987 te zullen opzeggen als de Russen hun gedrag niet veranderen.