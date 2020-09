Nieuwe coronamaatregelen in Denemarken, versoepelingen in Zweden AW

15 september 2020

15u46

Bron: ANP

In Kopenhagen worden nieuwe regels geïntroduceerd die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Horecazaken in de Deense hoofdstad moeten uiterlijk om 22 uur de deuren sluiten en klanten die niet aan hun tafel zitten moeten mondmaskers dragen.

Minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke zei op een persconferentie dat het reproductiegetal momenteel op 1,5 staat (ook in België is het reproductiegetal inmiddels gestegen tot 1,46). Dat getal geeft aan hoe snel het virus om zich heen grijpt. Een 1,5 betekent dat iedere tien besmette personen gemiddeld vijftien anderen aansteken.



Waar de Deense regering op de rem trapt vanwege het groeiende aantal besmettingen, maakten de autoriteiten in Zweden juist bekend dat beperkingen worden versoepeld. Zweden legde inwoners in vergelijking met andere Europese landen relatief weinig beperkingen op tijdens de coronacrisis, maar het bezoekverbod in verzorgingshuizen is al bijna een half jaar van kracht. De maatregel kan volgens minister van Volksgezondheid Lena Hallengren vanaf 1 oktober worden ingetrokken omdat het virus minder snel om zich heen grijpt en voorzorgsmaatregelen zijn genomen.