Nieuwe coronabesmetting in entourage van Trump: woordvoerster van vicepresident besmet met Covid-19

08 mei 2020

23u59

Bron: ANP, Reuters 8 Ook het Witte Huis ontsnapt niet aan Covid-19. Nadat eerder bekend raakte dat een medewerker van de Amerikaanse president besmet is met het nieuwe coronavirus, blijkt nu ook de woordvoerster van vicepresident Mike Pence positief te hebben getest. Het gaat om Katie Miller. De vrouw is getrouwd met een topadviseur van Trump. Miller bevestigde aan NBC News dat ze positief heeft getest op Covid-19, maar geen symptomen vertoont.

Het is de tweede coronabesmetting op een week tijd die aan het licht komt in de entourage van Trump. Vrijdagochtend (lokale tijd) maakte de president in het programma ‘Fox & Friends’ van Fox News bekend dat hij deze week nog heeft samengewerkt met een medewerker van het Witte Huis die positief heeft getest op de aanwezigheid van de longziekte. Volgens CNN bevestigden de autoriteiten dat het gaat het om een lid van de Amerikaanse marine, die werkt voor Trump als zijn persoonlijke chauffeur.

De besmetting kwam afgelopen woensdag aan het licht. Medewerkers van het Witte Huis zijn sinds de man positief testte op het virus ook mondmaskers gaan dragen, zei Trump. Het personeel in de keuken deed dat eerder al, uit voorzorg.



Later op de dag verkondigde het Witte Huis dat ook een staflid van vicepresident Mike Pence positief heeft getest op Covid-19. Tijdens een bijeenkomst verwees Trump naar deze besmette persoon als “Katie” en een “perspersoon”. De link met Miller werd gauw gelegd en later ook door de woordvoerster van de vicepresident zelf bevestigd. Miller verklaarde aan NBC News dat ze positief heeft getest op Covid-19, maar geen symptomen vertoont. De vrouw is getrouwd met Trumps topadviseur Stephen Miller.

VP Pence's press secretary Katie Miller confirms to @NBCNews that she has tested positive to COVID-19. She says she's asymptomatic. Miller's husband is Stephen Miller, a top aide to President Trump. Peter Alexander(@ PeterAlexander) link

Nadat het nieuws over Millers positieve test bekend raakte, hebben zowel Trump als Pence zich opnieuw laten testen, maar die onderzoeken bleken negatief. Volgens Trump heeft hij zelf geen contact gehad met de woordvoerster, maar ligt dat anders bij Pence. “Zij hebben wel wat tijd met elkaar doorgebracht.” De president verkondigde donderdag dat hij zich voortaan dagelijks zal laten testen op Covid-19. Hij wil ook laten uitzoeken of hij antistoffen tegen het virus heeft ontwikkeld, en dus met het virus al in aanraking is gekomen. Of Trump recent contact heeft gehad met de echtgenoot van Miller - zijn senior adviseur - is niet bekend.

Vicepresident Mike Pence - die door Trump is aangesteld als hoofd van de taskforce om de verspreiding van het coronavirus in de VS te bestrijden - werd vrijdag in de Amerikaanse staat Iowa verwacht. De vlucht met de Air Force 2 liep door de “besmetting van een staflid” even vertraging op, meldt Reuters. Nadat onderzocht was met wie de besmette persoon recent in contact was gekomen, werden zes medewerkers uit voorzorg van het vliegtuig gehaald.

Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany benadrukte vrijdag nog dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden in de werk- en woonplaats van de president. Trump ligt in eigen land regelmatig onder vuur als gevolg van zijn aanpak van de pandemie, en ook omwille van het feit dat hij weigert een mondmasker te dragen.

President Trump discusses Katie Miller, the press secretary for Vice President Pence, testing positive today for coronavirus. Trump says she hasn't come into contact with him, and that Pence has tested negative https://t.co/9T8aUPjUrs pic.twitter.com/xnV8qIOjbl CBS News(@ CBSNews) link