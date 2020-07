Nieuwe corona-uitbraak in China: virus 'springt' van stad naar stad KVE

27 juli 2020

12u17

Bron: Focus, Belga 122 In China zijn maandag 61 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds midden april. In drie regio’s zijn er infectiehaarden vastgesteld. Het virus heeft zich vanuit de stad Dalian verspreid naar minstens acht andere steden, zo berichten staatsmedia.



Na de nieuwe uitbraak van het coronavirus in Dalian in het noordoosten van het land zijn meer dan 400 vluchten naar de havenstad geannuleerd. Maandagochtend zijn 79 procent van alle vluchten geschrapt, meldt de krant Global Times. Gisteren werden 14 nieuwe infecties gemeld in de metropool met zes miljoen inwoners.

Vanuit Dalian, waar de eerste gevallen in een visfabriek werden gemeld, heeft het virus zich verspreid naar ten minste acht andere steden, volgens berichten in de staatsmedia. In de provincie Liaoning zijn inmiddels ongeveer 200 zieken ontdekt. Er worden 36 geïnfecteerde mensen die geen symptomen vertonen nauwgezet geobserveerd.

De nieuwe haarden bevinden zich hoofdzakelijk in drie regio’s. Het gaat dan onder meer om de eerder vermelde noordoostelijke provincies Liaoning en Jilin en de westelijke provincie Xinjiang, waar 41 nieuwe gevallen werden geregistreerd. Alle bevestigde gevallen komen daar uit de plaatselijke hoofdstad Ürümqi. Daarnaast zijn er nog vier nieuwe gevallen opgetekend in de autonome regio Binnen-Mongolië, Fujian en Sichuan.

China had het coronavirus onder controle gekregen met drastische lockdownmaatregelen, maar de laatste weken duiken er opnieuw clusters met uitbraken op.

