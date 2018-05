Nieuwe CIA-directeur belooft dat ze geen omstreden marteltechnieken meer zal gebruiken FT kv

09 mei 2018

17u15

Bron: ANP, Belga 2 De beoogde nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft beloofd dat de dienst onder haar niet zal terugvallen op aloude, omstreden marteltechnieken.

Harde tante Gina Haspel (61) zou de eerste vrouw ooit zijn die de leiding krijgt over de CIA. De dame is gepokt en gemazeld in de buitenlandse inlichtingendienst, waar ze in 1985 begon. Een groot deel van haar carrière werkte ze als spionne. In 2013 kwam ze aan het hoofd van de clandestiene diensten van de CIA, maar daar werd ze al na enkele weken vervangen. De beschuldigingen van foltering uit haar verleden waren voor de Democraten reden genoeg om een stokje te steken voor haar benoeming. Toch kon ze onder Trump doorgroeien, vorig jaar zelfs tot vicedirecteur.

Collega's noemen Haspel een erg professionele en intelligente vrouw, al is haar werkwijze hard en soms uiterst controversieel. In 2002 leidde ze een geheime gevangenis in Thailand waar terreurverdachten mishandeld werden. Onder haar toezicht zouden ondervragingstechnieken gebruikt zijn zoals waterboarding, het bijna verdrinken van gedetineerden. Die controversiële praktijken waren tijdens de ambtsperiode van president George W. Bush legaal, maar werden later door president Barack Obama verboden. Drie jaar na de feiten gaf Haspel het bevel video's en bewijsstukken van die verhoren te vernietigen.

Groen licht?

Vandaag werd Haspel ondervraagd door een speciale commissie van de Senaat die haar benoeming nog moet goedkeuren. Ze verklaarde er dat ze de CIA nooit zal terugnemen naar een programma met harde ondervragingsmethoden. "Ik sta achter de hogere morele standaard waaraan dit land zich wil houden." Haspel moet nu dus wachten op groen licht, en vooral de Democraten maken het haar niet makkelijk.

De Amerikaanse president sprak eerder al zijn steun uit voor haar. "Mijn zeer gerespecteerde kandidate als CIA-directeur, Gina Haspel, ligt onder vuur omdat ze te hard optreedt tegen terroristen. Stel je voor, in deze erg gevaarlijke tijden hebben we een hooggekwalificeerde persoon, een vrouw, die de Democraten weg willen omdat ze te hard optreedt tegen het terrorisme", zo deelde hij eerder mee in een van zijn vele tweets. Trump heeft al vaak laten horen dat hij niet echt tegen onmenselijke ondervragingstechnieken zoals waterboarding gekant is.

De Senaat moet Haspel in haar nieuwe functie bevestigen. Dat wordt nipt, omdat de meerderheid slechts 51-49 bedraagt en de zieke Senator John McCain afwezig is. Een stemming kan midden volgende week plaatsvinden.