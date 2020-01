Nieuwe Chinese longziekte duikt nu ook op in Thailand KVE

13 januari 2020

14u44

Bron: Belga 6 De nieuwe longziekte die tientallen inwoners van de Chinese grootstad Wuhan heeft getroffen, is nu ook in Thailand vastgesteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag. De ziekte werd aangetroffen bij een reiziger die uit China kwam.

De patiënte wordt sinds 8 januari in een ziekenhuis in Thailand behandeld. De Thaise diensten zeggen dat de vrouw aan het herstellen is van de longziekte.

Het is voor het eerst dat de aandoening buiten China opduikt. Het is niet uitgesloten dat er nog andere landen volgen. De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben de genetische samenstelling van het nieuwe virus zondag al vrijgegeven aan de WHO, waardoor andere landen sneller een nauwkeurige diagnose kunnen stellen.



De longziekte werd al zeker bij 59 inwoners van de Chinese grootstad Wuhan aangetroffen. Eén van de patiënten is intussen overleden, minstens acht mensen zijn weer genezen verklaard.



De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus. Dat virus kan zowel mensen als dieren besmetten. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals SARS en MERS.

